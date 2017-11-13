Yılmaz Özdil insanlara Atatürk testi yapılmasını istedi

Halk TV canlı yayınında Uğur Dündar'ın konuğu olan Müjdat Gezen ve Yılmaz Özdil, Atatürkçülük üzerinden değerlendirmeler yaptı.

ATA SEVGİSİ GEÇMEZ

Dünyanın hiçbir ülkesinde Atatürk'e olan saygının örneğinin olmadığını belirten Müjdat Gezen, 4 bin yıl geçse de bu sevginin yok olmayacağını söyledi.

"İÇİNDEN ATATÜRK GEÇMİYORSA..."

Yılmaz Özdil de Atatürk'ün asla unutturulmayacağını ifade etti.

Atatürkçülükle ilgili sevdiği bir tarif olduğunu söyleyen Özdil, "Atatürkçüleri nasıl anlayacağız diye çok sevdiğim bir tarif var. Paranın gerçek olup olmadığını anlamak için ışığa tutuyoruz. İçinde Atatürk varsa o para gerçektir. Dolayısyla insanları da ışığa tutmamız lazım. İçinde Atatürk geçmeyenler..." diye konuştu.

Yılmaz Özdil'in bu sözleri, Uğur Dündar, Müjdat Gezen ve programın izleyicileri tarafından alkışlandı.

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