taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
108.721
USD
3,8642
EURO
4,5009
ALTIN
158,67
PETR
63,4800

Yılmaz Özdil insanlara Atatürk testi yapılmasını istedi

Halk TV canlı yayınına konuk olan Sözcü yazarı, sahte paralara karşı yapılan testin insanlar için de yapılması gerektiğini söyledi.

13.11.2017 - 11:48
  1. Haberler
  2. Gündem
Yılmaz Özdil insanlara Atatürk testi yapılmasını istedi

Halk TV canlı yayınında Uğur Dündar'ın konuğu olan Müjdat Gezen ve Yılmaz Özdil, Atatürkçülük üzerinden değerlendirmeler yaptı.

ATA SEVGİSİ GEÇMEZ

Dünyanın hiçbir ülkesinde Atatürk'e olan saygının örneğinin olmadığını belirten Müjdat Gezen, 4 bin yıl geçse de bu sevginin yok olmayacağını söyledi.

"İÇİNDEN ATATÜRK GEÇMİYORSA..."

Yılmaz Özdil de Atatürk'ün asla unutturulmayacağını ifade etti.

Atatürkçülükle ilgili sevdiği bir tarif olduğunu söyleyen Özdil, "Atatürkçüleri nasıl anlayacağız diye çok sevdiğim bir tarif var. Paranın gerçek olup olmadığını anlamak için ışığa tutuyoruz. İçinde Atatürk varsa o para gerçektir. Dolayısyla insanları da ışığa tutmamız lazım. İçinde Atatürk geçmeyenler..." diye konuştu.

Yılmaz Özdil'in bu sözleri, Uğur Dündar, Müjdat Gezen ve programın izleyicileri tarafından alkışlandı.

Yılmaz Özdil insanlara Atatürk testi yapılmasını istedi VİDEO

Yılmaz Özdil insanlara Atatürk testi yapılmasını istedi

İlginizi Çekebilir
Burhan Kuzu'ya yine görev yok
Kabine dışında kalınca Meclis Başkanlığı'na aday olan Burhan Kuzu, yine umduğunu bulamadı.
AK Parti'nin Meclis Başkan adayı: İsmail Kahraman
Meclis Başkanı İsmail Kahraman, yeniden AK Parti'nin Meclis Başkan adayı oldu.
Türkiye'de bireysel silahlanmanın önüne geçilemedi
Silah kullanımının artması silahla işlenen cinayetlerin sayısını da artırdı. İşlenen 100 cinayetin 70'inde silahlar kullanılıyor.
TSK, Irak'taki deprem için harekete geçti
Hava Kuvvetleri, uçakla ilaç ve sağlık malzemelerini ihtiyaç bölgelerine ulaştırmaya başladı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Türkiye'nin en zengin kişi ve aileleri

Türkiye'nin en zengin kişi ve aileleri

125
Irak'taki depremde gecenin bilançosu

Irak'taki depremde gecenin bilançosu

46
Türkiye'de bireysel silahlanmanın önüne geçilemedi

Türkiye'de bireysel silahlanmanın önüne geçilemedi

115
Suudi Arabistan'dan Arap Birliği üyelerine İran çağrısı

Suudi Arabistan'dan Arap Birliği üyelerine İran çağrısı

51
Celal Şengör'den İstanbul'a deprem uyarısı

Celal Şengör'den İstanbul'a deprem uyarısı

100
Recep Akdağ: Irak'a insani yardım için hazırız

Recep Akdağ: Irak'a insani yardım için hazırız

107
İzmir'deki Atatürk Maskı'na bilimsel bakım

İzmir'deki Atatürk Maskı'na bilimsel bakım

97
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM