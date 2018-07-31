Yılmaz Özdil, Mesut Özil'i eleştirdi

Premier League'de oynayan Türk futbolcular, Londra'ya giden Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı ziyaret ederek fotoğraf çektirmişti. Ardından Almanya'da Mesut Özil ve İlkay Gündoğan'a karşı medya bir linç kampanyası başlattı.

Mesut Özil, Alman medyasının ırkçılık içeren haberlerine tepkisiz kalmadı. Bir tarafının Türk bir tarafının da Alman olduğunu belirten Mesut, Alman milli takımını bıraktığını açıkladı.

Bu karar sonrası Mesut'a dünya ve Türkiye kamuoyu sahip çıktı. Başkan Erdoğan, Mesut Özil'i arayarak kendisine desteğini bildirdi.

ÖZDİL ALMANLARI SEVİNDİRECEK YAZI YAZDI

Kamuoyu Mesut'a Almanya'da yapılan haksız ve eleştiri ve ırkçı yorumların karşısında dururken Sözcü yazarı Yılmaz Özdil, Almanları sevindirecek bir yazı kaleme aldı.

Özdil, yazısında Mesut'un Türk olmadığını söyledi.

"MESUT'UN KENDİ ÇATIŞMASI"

Özdil, Mesut'un Alman milli takımını tercih etmiş olmasını eleştirerek, "Almanya'daki Türk toplumunu kendi çatışması üzerinden ipotek altına almaya hakkı yoktur" dedi.