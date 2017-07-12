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Yılmaz Özdil muhalif yazarı işe alan Sözcü'ye kızdı

Star gazetesinde işine son verilen Lütfi Oflaz'ın Sözcü gazetesine geçmesi, gazetenin yazarlarından Yılmaz Özdil'i kızdırdı.

12.07.2017 - 00:04
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Sözcü yazarı Yılmaz Özdil, Star gazetesindeyken sürekli kendisine yönelik sataşmalarda bulunan Lütfi Oflaz'ın, kendi gazetesinde dikkat çeken bir tanıtımla işe başlamasına köşesinden tepki gösterdi.

(Star gazetesinin yeni yazarı Lütfü Oflaz)

Yılmaz Özdil muhalif yazarı işe alan Sözcü'ye kızdı

"BENİM KÖŞEYİ VERİN"

Gazetenin Oflaz hakkında özel röportaj da yapılmasına içerleyen Yılmaz Özdil, "Lütfi Oflaz'a sahip çıkan Sözcü yönetimini yürekten kutlarım. Madem ki Sözcü tarafından görüşleri bu kadar önemseniyor... İşsiz kalmasın, benim köşeyi verin Lütfi Oflaz'a." ifadelerini kullandı.

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