Yılmaz Özdil: Saadetlileri sırtımda Kabe'ye kadar taşırım

Sözcü gazetesi yazarı Yılmaz Özdil, bugünkü köşe yazısında, muhalefet bloğunda ideolojik farklılıklara rağmen partilerin AK Parti ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a karşı birleşmesine duyduğu sevinci dile getirdi. Ardından bu partilere tek tek övgüler yağdırdı.

SAADET PARTİLİYİ KABE'YE KADAR SIRTINDA TAŞIYOR

Özdil, yazısının girişinde, önce Saadet Partisi'nden başladı. Saadet Partililerin CHP'lilerle beraber İzmir Marşı söylediğini belirten Özdil, "Bu ülkenin kuruluş değerleri bizim de değerlerimizdir. Atatürk olmasaydı Cumhuriyet kurulmazdı" diyen Saadet Partisi Genel Başkanı Yardımıcısı Birol Aydın'ı sırtında Kabe'ye kadar taşıyabileceğini söyledi.

HDP'Lİ İSİMLERE ÖVGÜLER YAĞDIRDI

Özdil, daha sonra HDP'lilere övgüler yağdırmaya başlayarak, 'Türkiye'nin yakıcı sorunlarını' Ahmet Şık, Ayhan Bilgen, Veli Saçılık gibi adil insanlarla çözeceğini söyledi.

"MERAL TEK BAŞINA ALAYININ HAKKINDAN GELDİ"

Ardından yazısında daha önce sık sık övdüğü Meral Akşener'i de es geçmeyen Özdil, 'bir kadının tek başına alayının hakkından geldiğini' yazdı.

MUHARREM İNCE'NİN DEMİRTAŞ'I ZİYARET ETMESİNE ÖVGÜ

Muharrem İnce'nin Edirne F Tipi Cezaevi'nde tutuklu bulunan HDP'nin adayı Selahattin Demirtaş'ı ziyaret etmesine değinen Özdil, ayrıca daha sonra İnce'nin eşinin Demirtaş'ın eşini ziyaret etmesinin muhalefetin birleşmesi için önemine değindi.

"HDP'NİN TAVRI CUMHURİYET TARİHİNİN EN ÖNEMLİ KAZANIMLARINDAN BİRİ"

HDP'nin 'TBMM'yi savunmak için' gerekirse CHP'ye, gerekirse İYİ Parti'ye oy verecek olmasını ise 'Cumhuriyet tarihinin en önemli kazanımlarından biri' olarak yorumladı.