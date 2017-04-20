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Yılmaz Özdil seçmene hakaret etti

Referandumdan önce 'hayır' oylarının açık ara önde olduğunu söyleyen Yılmaz Özdil; milletin kararını hazmedemedi, hakaret etmeye başladı.

20.04.2017 - 09:11
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Yılmaz Özdil seçmene hakaret etti

15 yıldır AK Parti karşısında girdiği tüm seçimlerde hezimeti yaşayanlar, alınan yenilgilerden sonra hakaret etmeye başlıyor.

16 Nisan referandumunda da; kazananlar ve kaybedenler aynı oldu.

"HAYIR OYLARI AÇIK ARA ÖNDE"

Referandum öncesi; CHP, HDP ve PKK'dan oluşan 'hayır' cephesini umutlandıran Yılmaz Özdil, 'hayır' oylarının açık önde olduğunu söylemişti. Sahadan bilgi aldığını belirten Özdil, çok net ifadeler kullanmıştı.

Referandumda milletin tercihi 'evet' olunca nefretini kusmaya başlayan Yılmaz Özdil, bugünkü yazısında hakaretlere yer verdi.

EVETÇİLERE KOYUN DEDİ

Sözcü yazarı, "Her "koyun" kendi bacağından asılır!" ifadesini kullanarak 'evet' oyu verenlere koyun dedi.

Yılmaz Özdil: Hayır oyları açık ara önde haberi

Yılmaz Özdil seçmene hakaret etti

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