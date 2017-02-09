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Yılmaz Özdil ve Müjdat Gezen'den belaltı muhabbeti

Müjdat Gezen ve Yılmaz Özdil, Halk TV'de Nilhan Osmanoğlu hakkında belaltı muhabbeti yaptı.

09.02.2017 - 13:53
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Yılmaz Özdil ve Müjdat Gezen'den belaltı muhabbeti

Sultan 2. Abdülhamid'in torunu Nilhan Osmanoğlu son günlerde yaptığı açıklamalarla gündemden düşmüyor.

Osmanoğlu'nun "Galatasaray'a ait olan Suada bizim" açıklamaları Halk TV'de yayınlanan Uğur Dündar'ın sunduğu Halk Arena'sı programında iğrenç bir muhabbete konu edildi.

Yılmaz Özdil ve Müjdat Gezen'den belaltı muhabbeti

YILMAZ ÖZDİL'LE MÜJDAT GEZEN'İN BELALTI MUHABBETİ

Programın konuklarından Yılmaz Özdil, telefonla bağlanan Müjdat Gezen'e; "Bir tane sultan var bugün Sultan Abdülhamid'in torunu. Onun aslında bir dükkanı varmış ben bugün öğrendim. Sana oradan bir saltanat fesi alıp Uğur'la (Uğur Dündar) ziyarete geleceğiz. " dedi.

Yılmaz Özdil ve Müjdat Gezen'den belaltı muhabbeti VİDEO

İkili arasındaki muhabbet sonrasında ise şöyle gelişti:

Müjdat Gezen: Bekliyorum. Ayrıca Yılmaz ben kadını beğendim yahu.

Yılmaz Özdil: Ada'yı veresin mi geldi abi?

Müjdat Gezen: Ada'yı değil ama neyse sonra konuşuruz.

Abdülhamid'in torunu: Parlamanter sistem canımıza yetti VİDEO

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