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Yılmaz Özdil'den Ümit Kocasakal'a destek yazısı

CHP'nin kendi seçmeninden çalınmış bir parti olduğunu belirten Yılmaz Özdil, bu tablonun değişmesi için adaylığını açıklayan Kocasakal'ı işaret etti.

Haber Merkezi | 18.01.2018 - 07:05..
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Yılmaz Özdil'den Ümit Kocasakal'a destek yazısı

yılmaz

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun girdiği tüm seçimleri kaybetmesi parti içerisinde sürekli tartışmalara neden oldu.

Kılıçdaroğlu'nun liderliğini sürekli tartışan partililer, son olarak 16 Nisan referandumunda alınan seçim galibiyetinden sonra CHP Lideri'ni parti genel merkezinde yuhaladı.

Parti içerisinde yaşananların ardından Ümit Kocasakal CHP Genel Başkanlığı için aday olduğunu açıkladı.

"Mustafa Kemal'in askeriyim" diyerek adaylığını açıklayan Kocasakal'a ilk destek Sözcü yazarı Yılmaz Özdil'den geldi.

"Ümit" başlıklı yazısında konuyu değerlendiren Özdil, partinin işgal altında olduğunu savundu ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun kaybettiği seçimleri tek tek sıraladı.

"PKK AVUKATI SEZGİN TANRIKULU MU? ÜMİT KOCASAKAL MI?"

CHP'nin AK Parti'yi iktidarda tutmak için organize edilmiş bir parti olduğunu belirten Sözcü yazarı, "CIA'in örtülü kuruluşuna TR 705 kod numarasıyla bilgi sızdırdığı iddia edilen, Anayasa'daki vatandaşlık tanımının değiştirilmesini isteyen, PKK avukatı Sezgin Tanrıkulu mu? Ümit Kocasakal mı?

KAYBEDİLEN SEÇİMLER

2009'da kaybeden, 2010'da kaybeden, 2011'de kaybeden, 2014'te iki defa kaybeden, 2015'te iki defa kaybeden, 2017'de kaybeden Kemal Kalıçdaroğlu mu? Kazanabilme Ümit'i mi?

BU TABLOYU DEĞİŞTİRECEĞİZ

CHP'yi geri almadan, Türkiye'yi geri alabilmek mümkün değildir.

Belki yarın, belki yarından da yakın, bu tabloyu mutlaka değiştireceğiz." ifadelerini kullandı.

Ümit Kocasakal'ın adaylık açıklaması VİDEO

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