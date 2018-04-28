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Yılmaz Özdil'in AK Parti dönemi sona eriyor hayali

Cumhurbaşkanı adayı belirleyemeyen CHP'ye tek bir söz söylemeyen Özdil, seçim sloganının ortaya çıkmaması nedeniyle AK Parti'yi hedef aldı.

Haber Merkezi | 28.04.2018 - 09:35..
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Yılmaz Özdil'in AK Parti dönemi sona eriyor hayali

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a karşı girilen tüm seçimlerden yenilgiyle ayrılan muhalefet partileri, bu kez ittifakla şansını denemek istedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ittifak uğruna 15 milletvekilini İP'e transfer etti. Mekik görüşmelerine rağmen sonuç alamayan muhalefet partileri seçimlere 56 gün kalmasına rağmen çaresiz durumda.

Halk TV'de Uğur Dündar'ın sunumuyla ekrana helen programda, seçim süreci konuşuldu.

Sözcü yazarı Yılmaz Özdil, 24 Haziran seçimleri öncesi yine hiç düşünmeden AK Parti'yi eleştirmeye başladı.

CHP'NİN ADAYI BİLE YOK

Cumhurbaşkanlığı için adayını belirleyemeyen CHP'ye tek bir söz etmeden konuşmaya başlayan Özdil, AK Parti'nin sloganının ve seçim vaadinin olmadığınıı savundu.

"SEÇİM SLOGANI, SEÇİM VAADİ..."

"Bu seçimin kaybedeni AKP'dir" diyen Özdil, "Neden? Çünkü bugün biz AKP’ye baktığımızda ne kadar sinirli olduklarını, bir seçim sloganı bile üretemediklerini, bir seçim vaadi bile yaratamadıklarını görüyoruz." ifadelerini kullandı.

Yılmaz Özdil'in AK Parti dönemi sona eriyor hayali

HEP AYNI SENARYO

Her seçim öncesi AK Parti aleyhinde benzer açıklamaları yapan Yılmaz Özdil, seçim yenilgisinden sonra CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na yönelik ağır ithamlar kullanıyor.

Özdil, son olarak Kılıçdaroğlu'nu "gukuk kuşu" olarak nitelendirmişti.

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