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Yılmaz Vural Cansu Taşkın'la poz verdi

Türk futbolunun renkli simalarından Yılmaz Vural'ın Cansu Taşkın'la fotoğrafı olay oldu.

Haber Merkezi | 07.12.2017 - 08:14..
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Teknik Direktör Yılmaz Vural silikonlu poposuyla meşhur sosyal medya fenomeni Cansu Taşkın ile davette karşılaştı. Fotoğraf çektirirken Yılmaz Vural elini nereye koyacağını bilemedi.

Yılmaz Vural Cansu Taşkın'la poz verdi

YILMAZ HOCA TEDİRGİN OLDU

Cansu Taşkın, sosyal medya hesabında paylaştığı fotoğrafta Teknik Direktör Yılmaz Vural ile yanyana görüntüsüne yer verdi. Ünlü mankenin karşısında Yılmaz Vural'ın tedirgin olduğu fotoğraf sosyal medyayı salladı.

ELİNİ NEREYE KOYACAĞINI BİLEMEDİ

Kendisini biraz geri çeken deneyimli teknik direktör poz verirken ellerini nereye koyacağını şaşırdı. Tedirgin halleriyle dikkat çeken Yılmaz Vural'ın bu fotoğrafı sosyal medyada en çok paylaşılanlar arasına girdi.

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