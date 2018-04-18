Ying ve Yang Evi

Avusturya’da bir mimarlık firması, 807 metrekarelik Yin ve Yang Evi'nin planlarını yayınladı. Almanya'daki ev, iç mekânda geniş ve minimalist bir tasarıma sahipken, çatı katı sıra dışı bir bahçeyle tamamlanıyor.

YING & YANG ŞEKLİNDE TASARLANDI

Proje, kendi yemeklerinin çoğunu üretmek isteyen bir aile için tasarlandı. Ev, yin yang sembolünün çağrıştırıcı şeklini alan bir eğime sahip. Tamamen ahşap ve doğal malzemelerden oluşan ev, gelecek mimarlık projelerine bir mesaj veriyor.

‘’KIRSAL KESİM BİR YAŞAM KALİTESİ’’

Proje tasarımcısı Penda; “Eşim ve ben de Avusturya'nın kırsal bölgesindeki küçük bir evde yaşıyoruz ve kırsal kesimin en büyük avantajı, özellikle de kendi yemeğinizi yetiştirmek söz konusu olduğunda, yaşam kalitesidir” diyor.

‘’MİMARLIK BİR BİNADAN FAZLASI’’

‘’Mimarlık, bir ev veya bir binadan çok daha fazlasıdır. Doğa, evi görsel olarak çekici hale getirir çünkü mevsime göre görünümünü değiştirir.’’

‘’EVİNİZİ DUYABİLİRSİNİZ’’

‘’Doğal malzemeler evi çekici yapar. Evinizi duyabilirsiniz, çünkü arılar veya kuşlar gibi farklı hayvanlar günlük yaşamın bir parçası olurlar. Çatıda yetişen bitkilere dayanan kendi doğal kokusu vardır. Ve bir şekilde evin bir kısmını yiyebilirsiniz.‘’

MİMARİ İLE DOĞA BİRLEŞİYOR

Tasarımcılar tamamen doğal malzemeleri kullandığı duyarlı mimari, bina ve doğa arasında özel bir bağ oluşturuyor ve ev sahipleriyle kişisel bir ilişki yaratıyor.