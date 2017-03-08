Yırtıcı kuşu internet üzerinden satmak isterken yakalandı

Özellikle internet üzerinden ticareti yasak hayvanların satışına yönelik gerçekleştirdiği denetimlerle öne çıkan İstanbul Koruma Kontrol Şefliği ekipleri son olarak gökdoğan operasyonu gerçekleştirdi.

PARA CEZASI KESİLDİ

İ.H. isimli şahsın sosyal paylaşım sitesi facebook üzerinden yayınladığı ilandan yola çıkarak alıcı rolünde irtibat kuran ekipler İ.H. ile kuşu almak için 2 bin TL karşılığında randevulaştı.

Buluşma noktasında satıcıya suçüstü yapan ekipler, kuşu teslim alırken koruma altındaki hayvanı sattığı gerekçesiyle İ.H.’yi 7 bin 863 TL para cezasına çarptırdı. Gökdoğan ise bir süre sonra ekiplerce ormana salınarak özgürlüğüne kavuşturuldu.



