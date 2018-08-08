YKS adaylarına 24 tercih hakkını da kullanın önerisi

Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarının açıklanmasının ardından üniversite tercih dönemi başladı. Rehberlik Koordinatörü Tuğba Yağcı, adaylara önemli uyarılarda bulundu.

"TERCİHLERİ GENİŞ BİR ARALIĞA YAYIN"

Adayların 24 tercihin tamamını kullanmasını öneren Tuğba Yağcı, adayların tercih yaparken istediği, ilgi duyduğu bölümleri tercih listelerine eklemeleri gerektiğini söyledi. Tuğba Yağcı, "Tercihler yapılırken adayların kendi sıralamasının çok üstünde birkaç okul ile başlayarak kademeli olarak kendi aralığına inmesini ve sonunda da başarı sıralamasının altındaki yerleri de yazarak tercihlerini geniş bir aralığa yaymalarını tavsiye ediyorum." diye konuştu.

Rehberlik Koordinatörü Tuğba Yağcı

"ÖZEL KOŞULLAR MUTLAKA OKUNMALIDIR"

Bu seneki tercih kılavuzunda en büyük farkın taban puanı ve başarı sıralamasının olmaması olduğunu belirten Tuğba Yağcı, "Öğrenciler iki yıllık üniversite için Tablo-3’ü kullanacak. Dört yıllık bölümlere yerleşmek isteyenler ise, Tablo-4 kısmından yararlanacaklardır. Özellikle programların karşısında bulunan özel koşulları okuyarak, tercih listelerini şekillendirmeleri gerekiyor. Çünkü bu özel koşullarda okulların ücretlerinden, burs imkânlarına kadar hatta istedikleri yeteneklere kadar her şey belirtiliyor. Mutlaka özel koşullar okunmalıdır." dedi.





YERLEŞTİRME SONUÇLARI 31 AĞUSTOS'TA

Tercihlerin 7-14 Ağustos tarihleri arasında yapılacağını hatırlatan Tuğba Yağcı, "ÖSYM’nin aday işlemlerinden her aday bireysel olarak tercihlerini yapacaktır. Tercih süresi içerisinde adayların yaptıkları tercihler 14 Ağustos’a kadar güncellemeye açık tutulacaktır. YKS tercih süresi tamamlandıktan sonra da 2 hafta içerisinde yerleştirme sonuçları açıklanacaktır." diye konuştu.

"ADAYLARIN BU SENE MORALİ BOZUK"

Kurumları Rehberlik Koordinatörü Tuğba Yağcı, "Tercih yapmak istemeyen adaylara önerileriniz nelerdir?" sorusuna ise, şöyle yanıt verdi: "Adayların, başarı sıralamalarının puan türlerinin birleşmesinden dolayı gerilerde kalmış olması nedeniyle bu sene moralleri biraz bozuk. Fakat bu durumdan korkarak tercih yapmaktan kesinlikle vazgeçmesinler. Geçen seneye oranla sürpriz yerleşmeler olabilecektir. Özellikle bazı bölümlerin başarı sıralamasında gerilemeler bekliyoruz. Eşit ağırlık ve sözel öğrencileri bu duruma daha çok dikkat etsinler. Tercih aralığını olabildiğince geniş tutarak, tercihlerini yapsınlar." ifadelerini kullandı.



