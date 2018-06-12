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YKS adaylarına ücretsiz ulaşım

Yükseköğretim Kurumları Sınavı YKS'ye girecek öğrenci ve görevliler sınav günü ücretsiz seyahat edebilecek.

AA | 12.06.2018 - 09:24..
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisinde AK Parti ve CHP Grup Başkan vekillerinin ortak imzasıyla toplu ulaşım araçlarının bayramda indirimli ve üniversite sınavının yapılacağı tarihte ücretsiz kullanımı için teklif edildi.

Teklifleri görüşen İBB Meclisi daha önceki bayramlarda olduğu gibi toplu taşıma araçlarına ek seferler konulması ve bu araçların yüzde 50 indirimli taşıma yapmalarını karar bağladı.

SINAV GÜNÜ ULAŞIM ÜCRETSİZ

Buna göre, vatandaşlar, Ramazan Bayramı'nda 15 Haziran 2018 saat 06.00 ile 17 Haziran 2018 saat 24.00 arasında kent genelinde toplu ulaşım araçlarını kullanabilecek.

Mecliste oy birliği kabul edilerek geçen ikinci karara göre de YKS'ye girecek öğrenci ve görevliler 30 Haziran - 1 Temmuz 2018 tarihlerinde toplu taşımayı ücretsiz kullanabilecek.

YKS adaylarına ücretsiz ulaşım

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