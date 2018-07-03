taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
96.773
USD
4,6270
EURO
5,3830
ALTIN
184,27
PETR
77,8400

YKS adaylarının eğitim bilgilerinin güncellenmesi başladı

ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre, Aday İşlemleri Sistemi üzerinden 2-9 Temmuz arasında adaylar eğitim bilgilerini güncelleyerek onaylayabilir.

Haber Merkezi | 03.07.2018 - 09:40..
  1. Haberler
  2. Eğitim

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 30 Haziran ve 1 Temmuz’da üç oturum olarak düzenlendi. Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi, (ÖSYM)'den yapılan açıklamaya göre Aday İşlemleri Sistemi üzerinden 2-9 Temmuz arasında adaylar eğitim bilgilerini güncelleyerek onaylayabilir.

YKS adaylarının eğitim bilgilerinin güncellenmesi başladı

İNTERNETTE GÜNCELLEME

ÖSYM yaptığı açıklamada, "YKS değerlendirme işlemlerinde, adayların lise seviyesindeki eğitim bilgileri kullanılıyor. YKS’ye başvuran adayların Aday İşlemleri Sistemi’ndeki (AİS) https://ais.osym.gov.tr/ÖSS/2018/1/BasvuruEgitimGuncelle adresinden, eğitim bilgilerini kontrol etmeleri gerekiyor. Eğitim bilgilerinde eksik ya da hata olduğunu düşünenler, mezun oldukları liselerle görüşerek bunları Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) e-okul sistemi üzerinden düzelttirmeli, ardından da 2-9 Temmuz onaylamalılar. Eğitim bilgisi e-okul’a eklenemeyecek durumda olanların ise Kamu Kurumları İşletim Sistemi (KKİS) üzerinden okullarına işlettirmeleri ve aynı taihler arasında onaylamaları lazım." ifadelerine yer verdi.

YKS adaylarının eğitim bilgilerinin güncellenmesi başladı

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Ahmet Hakan: CHP yoksulları ikna edemedi

Ahmet Hakan: CHP yoksulları ikna edemedi

197
Şeyma Subaşı'nın paylaşımları Demet Akalın'ı kızdırdı

Şeyma Subaşı'nın paylaşımları Demet Akalın'ı kızdırdı

143
Yılmaz Özdil, Muharrem İnce'ye cevap verdi

Yılmaz Özdil, Muharrem İnce'ye cevap verdi

93
Küçük çocukları siyasete alet etmeyin

Küçük çocukları siyasete alet etmeyin

74
Seçim sonrası ilk anket

Seçim sonrası ilk anket

20
Leyla'nın cenaze töreni gerçekleştirildi

Leyla'nın cenaze töreni gerçekleştirildi

70
Twitter, Hamas ve Hizbullah liderlerinin hesabını kapattı

Twitter, Hamas ve Hizbullah liderlerinin hesabını kapattı

58
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM