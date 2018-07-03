YKS adaylarının eğitim bilgilerinin güncellenmesi başladı

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 30 Haziran ve 1 Temmuz’da üç oturum olarak düzenlendi. Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi, (ÖSYM)'den yapılan açıklamaya göre Aday İşlemleri Sistemi üzerinden 2-9 Temmuz arasında adaylar eğitim bilgilerini güncelleyerek onaylayabilir.





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ÖSYM yaptığı açıklamada, "YKS değerlendirme işlemlerinde, adayların lise seviyesindeki eğitim bilgileri kullanılıyor. YKS’ye başvuran adayların Aday İşlemleri Sistemi’ndeki (AİS) https://ais.osym.gov.tr/ÖSS/2018/1/BasvuruEgitimGuncelle adresinden, eğitim bilgilerini kontrol etmeleri gerekiyor. Eğitim bilgilerinde eksik ya da hata olduğunu düşünenler, mezun oldukları liselerle görüşerek bunları Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) e-okul sistemi üzerinden düzelttirmeli, ardından da 2-9 Temmuz onaylamalılar. Eğitim bilgisi e-okul’a eklenemeyecek durumda olanların ise Kamu Kurumları İşletim Sistemi (KKİS) üzerinden okullarına işlettirmeleri ve aynı taihler arasında onaylamaları lazım." ifadelerine yer verdi.



