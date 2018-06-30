YKS başladı

Üniversite adaylarının katıldığı Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) birinci oturumu Temel Yeterlilik Testi (TYT) saat 10.15'te başladı.

2 milyon 381 bin 784 üniversite adayının başvurduğu YKS'nin birinci oturumu TYT, 81 ildeki 7 bin 884 binada 129 bin 291 salonda uygulanacak.

SONUÇLAR 31 TEMMUZ'DA

TYT'de adaylara Türkçe testinden 40, sosyal bilimler testinden 20, temel matematik testinden 40, fen bilimleri testinden 20 olmak üzere toplam 120 soru yöneltilecek.

YKS sonuçları, 31 Temmuz'da açıklanacak.

Sınav heyecanıyla her sene olduğu gibi bu sene de sınava geç kalanlar, kimliğini unutanlar, heyecandan ağlayanlar oldu.

SINAVA GEÇ KALDI, İÇERİ ALINMADI

YKS'nin ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi’ne (TYT) İstanbul Üniversitesi’nde katılacak olan bir aday 4 dakikayla sınavı kaçırdı.

"HATA BENİM"

Koşarak ana kampüse giren adayın, bir süre sonra ana kapıdan çıktığı görüldü. İstanbul Üniversitesi’nde öğrenci olduğunu, denemek için tekrar YKS’ye katıldığını belirten aday, İstanbul Üniversitesi’ndeki sınav binasına gittiğinde görevliler tarafından 4 dakika geç kaldığı gerekçesiyle içeri alınmadığını söyledi. Aday, "Hata benim" diyerek kampüsten uzaklaştı.

ADAYLAR DİDİK DİDİK ARANDI

YKS'ye giren adaylar, salona girişte polisler tarafından didik didik arandı. Adayların kolyelerinden kemelerine kadar birçok metal eşya ile sınava girmelerine izin verilmedi.

SIKI KONTROL YAPILDI

Edirne’de ise YSK'nın ilk oturumuna Trakya Üniversitesi Ayşekadın Yerleşkesi’nde giren adaylar sabah saat 09.00 sıralarından itibaren sınav salonlarına geldi. Adaylar kapıda polis ekiplerince sıkı kontrolden geçirildi.





GEÇ KALMA KORKUSU

Sınava kol saati, pantolon kemeri, saçlardaki tel toka, küpe, kolye, anahtarla girmeleri yasak olan adaylar, bazı eşyalarını salon girişlerine bıraktı. Sınava geç kaldığını düşünerek koşarak gelen bazı adaylar girişte gözyaşlarına hakim olamadı. Onları polis memurları ve sınav görevlileri sakinleştirip salona aldı.





GEÇ KALAN OLMADI

Adaylar sınava girerken, aileleri de üniversite kapısında onların çıkışlarını bekledi. Oğlunun sınava iyi hazırlandığını ve çok stresli olmadığını ifade eden Bülent Şen,"Şimdiye kadar oğlum çok stresli değildi. İyi hazırlandı. Onun için hakkında hayırlısı olsun. Bizde kapıda çıkmasını bekliyoruz." dedi.

Trakya Üniversitesi Ayşekadın yerleşkesinde saat 10.15'te sınav başladı. Sınava geç kalan aday olmadı.

KURAN OKUYARAK BEKLEDİLER

Aileler de en az çocukları kadar heyecanlı oldukları gözlendi. Çocukları içeride kendileri için hazırlanan sınav sorularını çözerken, velileri de onları dışarıda kuran okuyarak bekledi:



