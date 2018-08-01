YKS birincisi tıp hedefliyor

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Türkiye birincilerinden Mustafa Emir Gazioğlu, "Sonucu görünce çok mutlu oldum, heyecanlandım. Gece bir süre uyuyamadım. Çok enteresan bir duygu. Tıp fakültesine girmeyi hedefliyorum." dedi.

SAYISALDA BÜTÜN SORULARI BİLDİ

YKS'nin birinci oturumu olan Temel Yeterlilik Testi'nde (TYT) Türkçe'de yaptığı bir yanlış dışında bütün soruları doğru cevaplayan Gazioğlu, sınavın ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testi'nde ise (AYT) sayısal puan türünde bütün sorulara doğru cevap vererek, 8 Türkiye birincisinden biri oldu.

TIP OKUMAK İSTİYOR

Mustafa Emir Gazioğlu, yaptığı açıklamada, uyuduğu sırada okul müdüründen gelen telefonla üniversite sınavının sonucunun açıklandığını öğrendiğini söyledi. Daha sonra ÖSYM'nin sınav sonuç ekranından sonuca baktığında birinci olduğunu gördüğünü belirten Gazioğlu, ''Sonucu görünce çok mutlu oldum, heyecanlandım. Gece bir süre uyuyamadım. Çok enteresan bir duygu. Tıp fakültesine girmeyi hedefliyorum.'' diye konuştu.

"MANEVİ OLARAK KENDİLERİNİ GELİŞTİRSİNLER"

Sınava hazırlanmak için 11.sınıftan itibaren düzenli olarak çalıştığının altını çizen Mustafa Emir Gazioğlu, "12.sınıfta da hızımı arttırdım. Sınava hazırlanan arkadaşlarım 11.sınıftan itibaren düzenli olarak çalışmaya başlasınlar. Daha sonra da manevi olarak da kendilerini geliştirsinler. Sadece hayat ders çalışmak değil. Maddi başarılardan daha önemlisi manevi ve ahlaki başarılar, bunu hiç unutmasınlar. Çok mutluyum ama tabi bu herşey değil. Gelip geçici bir şey bu, her başarı gibi." diye konuştu.