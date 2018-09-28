YKS ek yerleştirme sonuçları açıklandı

1CHP altın rezervi çalışmasına da karşı
Türkiye'de yapılan projelerin karşıtı CHP, bu kez de Sivas'ta sahneye çıktı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca ve 6 milletvekili sondaj çalışmasına karşı çıktı.
4Erdoğan: Brunson kararını yargı verecek
Terörist papazın akıbetinin yargının vereceği kararla belli olacağını söyleyen Erdoğan, ABD yönetiminin de FETÖ liderini yargılaması gerektiğini ifade etti.
5ABD'de Başkan Erdoğan'ın ağlatan buluşması
ABD'de Türk-Amerikan Yönlendirme Komitesi'nin düzenlediği etkinliğinde Başkan Erdoğan'ın boynuna sarılan Filistinli Ebubekir Serag, "Çok mutluyum, bu benim için bir rüyadan daha fazla bir şey" dedi.