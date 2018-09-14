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YKS ek yerleştirme tercihleri başladı

Yükseköğretim Kurumları Sınavı ek yerleştirme işlemleri, ÖSYM'nin internet adresi üzerinden 20 Eylül'e kadar yapılabilecek.

AA | 14.09.2018 - 13:39..
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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM), 2018-Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ek yerleştirme tercihleri alınmaya başlandı.

SON TARİH 20 EYLÜL

ÖSYM tarafından 2018-YKS sonuçlarına göre 2018-2019 öğretim yılı için yükseköğretim programlarına ek yerleştirme işlemleri yapılacak. Adaylar, 2018-YKS ek yerleştirme tercihlerini, 20 Eylül'e kadar T.C. kimlik numarası ve şifreleri ile ÖSYM'nin nternet adresinden bireysel olarak yapacak.

TERCİH YAPMAK İÇİN TIKLAYIN

KAYIT HAKKI KAZANANLAR TERCİH YAPAMAYACAK

2018-YKS merkezi yerleştirme sonunda boş kalan kontenjanlar ile kayıt hakkı kazanan adayların kayıt yaptırmaması nedeniyle boşalan kontenjanlara ek yerleştirme yapılacak. Adaylar, tercih yapma hakları bulunan tablolardan 24'ü geçmemek üzere istedikleri sayıda tercih yapabilecek.

YKS ek yerleştirme tercihleri başladı

KAYITLAR 1-5 EKİM RASINDA

15 lira olan ek yerleştirme ücreti, 21 Eylül saat 23.59'a kadar yatırılabilecek. Bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri, üniversiteler tarafından 1-5 Ekim'de gerçekleştirilecek.

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