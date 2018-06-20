ÖSYM YKS giriş belgelerini erişime açtı

ÖSYM, öğrencilerin heyecanla beklediği Yüksek Eğitim Kurumları Sınavı için giriş belgelerini erişime açtı.

ÖSYM’den yapılan duyuruda, 30 Haziran tarihinde uygulanacak olan 2018-YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT), 1 Temmuz tarihinde uygulanacak olan 2018-YKS 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT) adaylarının sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemlerinin tamamlandığı belirtilerek, adayların sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesi’ne ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edineceklerini bildirildi.

ADAYLAR UYARILDI

Duyuruda, "2018-YKS 1. oturum TYT ve 2. oturum AYT için adaylar saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır. 2018-YKS 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT) için adaylar saat 15.30’dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır." denildi.