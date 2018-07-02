YKS kalemleri köy çocuklarına gitti

Erzurum'da bir grup gönüllü genç, üniversite adaylarının katıldığı Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) verilen sınav setlerini ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak için topladı.

Palandöken Gençlik Merkezinin gönüllü üyeleri, Gençlik ve Spor Bakanlığının ‘Tek Kullanımlık Sanma Sakın Çöpe Atmaya Kalkma’ sloganıyla başlattığı ‘Genç Dönüşüm’ projesi kapsamında YKS'nin yapıldığı sınav merkezlerinin önüne gitti.

2 BİN KIRTASİYE MALZEMESİ DAĞITILACAK

Hazırladıkları karton kutularla sınava giren öğrencilerin çıkmasını bekleyen gönüllüler, adaylardan Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi, ÖSYM'nin dağıttığı sınav setlerindeki kalem, silgi ve kalemtıraşları talep etti. Gençler, topladıkları 2 bine yakın kırtasiye malzemesini, okullardaki ihtiyaç sahibi öğrencilere ulaştırmayı hedefliyor.

GENÇ DÖNÜŞÜM PROJESİ

Rize’de ise Çayeli Gençlik Merkezi üyeleri, ‘Tek Kullanımlık Sanma Çöpe Atmaya Kalkma’ sloganıyla YKS’nin yapıldığı sınav merkezleri önlerinde bekleyerek sınavdan çıkan öğrencilerin kalem setleri topladı. ÖSYM’nin masalara bıraktığı kurşun kalem, silgi ve kalemtıraştan oluşan setler, ‘Genç Dönüşüm Projesi’ kapsamında toplanarak köy okullarına dağıtılması amaçlanıyor.

İHTİYAÇ SAHİPLERİNE VERİLECEK

Osmaniye Gençlik Merkezi üyeleri de, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından başlatılan 'Genç Dönüşüm Projesi' kapsamında, YKS'de ücretsiz dağıtılan kalem setlerini topladı.

Genç dönüşüm kutularında biriken kalem, silgi ve kalemtıraşların köy okullarında ya da ihtiyaç sahibi öğrencilere ulaştırılacak. Gönüllü gençler, ÖSYM’nin yapacağı her sınavın ardından kalem setlerini toplanıp ihtiyaç sahibi öğrencilere ulaştırmayı hedeflendiklerini belirtti.