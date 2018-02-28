YKS kılavuzu yayınlandı

1 Real Madrid, Lewandowski ve Kane'le ilgileniyor Bu sezon La Liga'ya erken havlu atan Real Madrid, gelecek sezon için transfer çalışmalarına başladı. Eflatun-beyazlıların hedefinde Lewandowski ve Harry Kane var.

2 Borderline nedir Borderline, kişinin güzel, başarılı hissederken ruh halinin birden değişkenlik göstermesiyle kendisini çok önemsiz biri olarak algıladığı, psikolojik bir hastalıktır.

3 Körling nedir İskoçyalılar tarafından geliştirilen bir spor dalı olan Körling (Curling) buz üzerinde gülle kaydırma oyununa verilen isimdir.

4 Prens William: Anlaşamadığımız oluyor Cambridge Dük ve Düşesi'nin yanı sıra Meghan Markle ve Prens Harry de bazı konularda fikir ayrılıkları yaşadıklarını açıkladı.

5 Bilmeyenler dedelerinin mezarını internetten öğreniyor Sivas Belediyesinin akıllı şehircilik uygulamaları kapsamında geliştirdiği yazılımla bilmeyenler dedelerinin mezarını internet üzerinden öğrenip, fotoğrafına bakarak Fatiha okuma imkanı buluyor.

6 ABD'den yeni terör güzellemesi ABD Koalisyon güçleri sözcülüğü, PKK'nın Suriye kolu olan YPG'nin omurgasını oluşturduğu Demokratik Suriye Güçleri (DSG) ile ilgili ABD'den yeni bir paylaşım yaptı.