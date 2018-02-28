YKS kılavuzu yayınlandı

Son olarak YGS ve LYS olarak iki aşamada yapılan üniversite sınavları bu sene YKS adıyla tek aşamada gerçekleştirilecek. Üniversiteye gidebilmek için sınavlara hazırlıklarını sürdüren öğrenciler, sınav kılavuzuna ÖSYM'nin resmi internet sayfasından ulaşabiliyor.
ÖSYM, 2018-Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) kılavuzu, "http://www.osym.gov.tr" internet sitesinde yayımladı.
YKS KONU DAĞILIMI NASIL OLACAK?
YKS 1. Oturum (TYT):
- Türkçe
- Temel Matematik
- Fen Bilimleri
- Sosyal Bilimler
(Toplam soru sayısı: 120)
YKS 2. Oturum:
- Türk Dili ve Edebiyatı - Sosyal Bilimler - 1 - Matematik
- Fen Bilimleri (Fizik, Kimya, Biyoloji
- Sosyal Bilimler - 2 (Tarih - 2, Coğrafya - 2, Felsefe Grubu, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi )
(Toplam soru sayısı: 340)
Yabancı Dil oturumu (Toplam soru sayısı: 80)