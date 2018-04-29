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YKS, Mardin Kızıltepe'de de yapılacak

ÖSYM Yönetim Kurulu, tercihte bulunan ancak yetersiz kapasite nedeniyle Mardin merkezde sınava alınamayacak adaylar olması nedeniyle Mardin'in Kızıltepe ilçesinde de 2018 YKS'nin yapılmasına karar verdi.

AA | 29.04.2018 - 10:29..
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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı, 2018 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) Mardin Kızıltepe'de de yapılmasını kararlaştırıldı.

ÖSYM'DEN DİLEKÇEYLE TALEP EDİLDİ

ÖSYM Başkanlığı, Mardin Kızıltepe ilçesinde 2018 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) düzenlenmesine yönelik Mardin Valiliği ve Mardin Kızıltepe Kaymakamlığının talebini değerlendirdi.

YKS, Mardin Kızıltepe'de de yapılacak

 

GEREKÇE YETERSİZ KAPASİTE

2018-YKS başvurularında Mardin merkezi tercih eden aday sayısı ve buradaki sınav binaları kapasitesini değerlendiren ÖSYM Yönetim Kurulu, Mardin'de sınava girmek için tercihte bulunan ancak yetersiz kapasite nedeniyle merkezde sınava alınamayacak adaylar olması nedeniyle, Mardin'in Kızıltepe ilçesinde de 2018 YKS'nin yapılmasına karar verdi.

YKS, Mardin Kızıltepe'de de yapılacak

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