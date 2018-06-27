YKS öncesi kendinize güvenin

Adayların sınava az bir zaman kala stres ve heyecanlarını azaltmak için öğrencilerin olumsuz ve yararsız düşüncelerden uzaklaşması gerektiği, bilgilerine güvenmenin başarıyı getireceği belirtiliyor.

İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Songül Yasemin Özgün, adayların sınav öncesinde bilgi ve becerisini engelleyecek yoğunlukta endişe, heyecan, panik, stres gibi olumsuz duyguları yaşamalarının başarı seviyesini düşürdüğünü ifade etti.

KİTAP VE DERGİ OKUMA TAVSİYESİ

Songül Yasemin Özgün, "Orta seviyede sınav kaygısı başarıyı olumlu etkiler. Bu nedenle kaygıyı tamamen ortadan kaldırmak yerine performansı olumlu etkileyecek seviyede tutmak önemlidir. Sınava çok az bir zaman kaldı. Sınava az süre kala yoğun çalışma yerine, adaylarımız eğlenceli faaliyetlere arkadaşlarıyla katılabilir, ilgilerini çeken konulardaki kitap ve dergileri okuyabilir. Aynı zamanda dengeli beslenmeyi unutmamalılar ve yeterli uykuyu da almalılar." dedi.

ZAMANI DOĞRU KULLANIN

Yıl boyunca adayların sınavı kazanmak ve hayallerini gerçekleştirmek için emek harcadığına dikkat çeken Songül Yasemin Özgün, "Sorular yanıtlanırken zorlanılan soruların üzerinde çok fazla zaman harcanmamalı. Bütün soruları yanıtladıktan sonra vakit kalırsa boş bırakılan sorulara geçilmelidir. Soruların yanıtlarını cevap kâğıdına geçirmek için mutlaka süre ayrılmalı, mümkünse her sayfadaki sorular çözüldükten sonra cevap kağıdına aktarmak yararlı olacaktır. Böylece kaydırma yapmanın da önüne geçilmiş olacaktır." diye konuştu.

SINAVA GİRECEĞİNİZ YERİ ÖNCEDEN GÖRÜN

Sınav günü için önlemler Sınava girmeden önce adayların hafif bir kahvaltı yapmasını öneren Songül Yasemin Özgün, metabolizmayı rahatsız edecek farklı bir gıda tüketmemenin yararlı olacağını kaydetti. Özgün, sınava girilecek yerin önceden görülmesinin de hem geç kalınmanın önüne geçeceğini hem de geç kalma stresini azaltacağını bildirdi.