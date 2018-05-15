YKS öncesi öğrencilere moral

Türkiye genelinde TEOG puanıyla üniversiteye öğrenci yerleştirme yüzdesi ile en başarılı Anadolu Lisesi olan Şehzadeler Gediz Anadolu Lisesi idaresi tarafından bu yıl 24 Haziran seçimlerinden dolayı 30 Haziran-1 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS)’na girecek 102 öğrenciye okul pansiyonunda açık büfe kahvaltı verildi.

AÇIK BÜFE KAHVALTI

Kahvaltıya Şehzadeler Gediz Anadolu Lisesi Müdürü Bülent Tonoz, müdür yardımcıları ve 12. sınıfların öğretmenleri katılarak öğrencilere moral verdi.

Müzik eşliğinde Ramazan öncesinde açık büfe kahvaltı ile moral depolayan öğrencilere hitaben bir konuşma yapan müdürü Bülent Tonoz, öğrencilerin girecekleri YKS’de her zaman olduğu gibi yine güzel sonuçlar alarak iyi üniversitelere yerleşeceğine olan inancını dile getirerek bütün öğrencilerine hem sınavda hem de hayatlarında başarılar diledi.



