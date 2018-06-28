YKS sınav evrakı 428 tır ve 1 uçakla naklediliyor

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Mahmut Özer, hafta sonu yapılacak Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) ilişkin açıklama yaptı.

"SINAVA HAZIRIZ"

Sınava hazır olduklarını söyleyen Mahmut Özer, sınav için büyük bir organizasyon yaptıklarını belirtti. Mahmut Özer, "Bu sınav şu ana kadar lojistik olarak ÖSYM'nin tarihinde bir hafta sonunda gerçekleştirdiği en büyük sınav organizasyonudur. Sınav evraklarının hazırlanması, basımı ve paketlenmesi 40 gün sürdü. 4 milyon 548 bin 224 adet sınav kitapçığı ve cevap kağıdı basıldı. 150 bin sınav evrakı kutusu kullanıldı. Sınav evrakları basımı, paketlenmesi ve araçlara yüklenme işlemleri tamamlandı. Sınav evraklarının naklinde 428 adet tır ve 1 uçak kullanılıyor. Sınavla ilgili tüm hazırlıklarımız tamamlandı. Sınavı yapmaya hazırız." dedi.

İKİ OTURUM HALİNDE YAPILACAK

Mahmut Özer, YKS'nin birinci oturumu olan ve 30 Haziran Cumartesi yapılacak Temel Yeterlilik Testi'ne (TYT) başvuru yapan 2 milyon 381 bin 784 adayın 7 bin 884 binadaki toplam 129 bin 291 salonda, 1 Temmuz Pazar gerçekleştirilecek.

İkinci oturum olan Alan Yeterlilik Testleri'ne (AYT) başvuran 2 milyon 19 bin 853 adayın 6 bin 746 binadaki toplam 108 bin 470 salonda; aynı gün öğleden sonraki oturum olan Yabancı Dil Testi'ne (YDT) başvuran 131 bin 453 adayın ise 779 binadaki 6 bin 418 salonda sınava alınacağını bildirdi.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINDI

ÖSYM Başkanı Mahmut Özer, "Sınav koordinatörlerimiz, il ve ilçe genelinde hazırlıklarını tamamladılar. Sınavın güvenli bir ortamda gerçekleşmesi için tüm güvenlik önlemleri alındı. Bu konuda İçişleri Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ile koordineli bir çalışma gerçekleştirdik. Tüm illerimizde valilerimizle sürekli temas halindeyiz. Desteklerinden dolayı İçişleri Bakanımıza, Emniyet Genel Müdürümüze, Jandarma Genel Komutanımıza ve valilerimize şükranlarımı sunuyorum." şeklinde konuştu.





ADAYLARA SAAT UYARISI

Mahmut Özer, "YKS'nin birinci oturumu olan ve 30 Haziran Cumartesi günü yapılacak Temel Yeterlilik Testi'nde adayların sınav binalarına alım işlemleri sabah saat 10.00'da sonlandırılacak. Saat 10.00'dan sonra adaylar sınav binalarına kesinlikle alınmayacaklar. 1 Temmuz Pazar günü gerçekleştirilecek ikinci oturum olan Alan Yeterlilik Testlerinde de adayların sınav binalarına alım işlemleri sabah saat 10.00'da sonlandırılacak.

Aynı gün öğleden sonraki oturum olan Yabancı Dil Testi'nde adayların sınav binalarına alım işlemleri saat 15.30'da sonlandırılacak. Saat 15.30'dan sonra adaylar, sınav binalarına kesinlikle alınmayacaklar." ifadelerini kullandı.