YKS sonuçları 31 Temmuz'da

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM) 30 Haziran’da Temel Yeterlilik Testi, (TYT) 1 Temmuz’da Alan Yeterlilik Testi (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) olmak üzere üç ayrı oturumda gerçekleştirilen 2018 YKS sonuçları 31 Temmuz 2018 tarihinde açıklanacak.

TERCİH SÜRECİ BAŞLAYACAK

Öğrenciler sınav sonuçlarını ÖSYM'nin internet sitesinden öğrenebilecek. Sonuçların açıklanmasının ardından ise adaylar için bir hafta sürecek olan tercih maratonu başlayacak.

Üniversite tercihleri 7-14 Ağustos'ta yapılacak. Tercih bildirim işlemi tamamlandıktan sonra tercih süresi içerisinde "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden değişiklik yapılabilecek.

KONTENJAN KILAVUZU

2018-Temel Yeterlilik Testi (TYT) puanı en az 150 olan adaylar, yerleştirmede kullanılacak Y-TYT ve varsa Y-SAY, Y-SÖZ, Y-EA, Y-DİL puanlarını da göz önünde tutarak kılavuzdaki açıklamalara göre tercih bildirimini internetten bireysel olarak yapacak.

2018-2019 eğitim-öğretim yılı için yükseköğretim programlarına yapılacak merkezi yerleştirme işlemine girecek adaylar, 2018-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'ndan faydalanarak tercih bildiriminde bulunacak.