YKS sonucuyla ilgili çocuklarınıza baskı uygulamayın

Milyonlarca öğrencinin sonucunu merakla beklediği Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS), sonuçları Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 31 Temmuz'da açıklandı.

Sınav sonucu iyi olmayan öğrencilere psikolojik baskı yapılmaması gerektğini belirten uzmanlar, ailelere ikazlarda bulundu. Uzmanlar, çocuklara baskı yapmak yerine yardımcı olması gerektiğini ifade ettiler.

DESTEK ALIN ÖNERİSİ

Doç. Dr. Aylin İlden Koçkar, “Bu dönem kritik ve önemli bir geçiş noktası. Aileler çocuklarını en iyi tanıyan kişilerdir. Stresli olmaktan kaçınılmalı. Doğru iletişim kurmak, doğru sonuca götürecektir. Sınav sonuçlarının ardından öğrencilerin umutsuzluğa kapılmaması gerekiyor. Öğrenciler bu dönemde istedikleri meslekleri araştırmalı, mesleği yapan kişilerle konuşmalı ve muhakkak destek almalılar." dedi.

"ÇOCUKLARINIZA YARDIMCI OLUN"

Aylin İlden Koçkar, "Sınav sonuçlarının ardından beklenen sonucun alınmamışsa bile ailelerin çocuklarına desteklerini esirgememesi gerekiyor. Çocuklarını en iyi aileler tanır. Onların ihtiyaçlarını, yeteneklerini, özelliklerini göz önünde bulundurarak yardımcı olabilirler. Karşılıklı konuşmak üniversite adayını da rahatlatacak ve destek olacaktır. Aileler gençlerin istediklerini önemsemeden, kendi hayallerindeki mesleği dayatmamalı. Hep birlikte konuşularak, ailenin yapabilecekleri ve çocuğun gerçekleştirebilecekleri şeyler konuşulmalı. Ailelerin çocuklarının ne istediğini biliyor ve neyi yapabileceğini görebiliyor olması çok önemli." diye konuştu.

"MÜDAHALEDE BULUNMAYIN"

Doç Dr. Aylin İlden Koçkar, "Çok fazla müdahalede bulunmadan sadece konuşarak çocuklarınızla iletişim halinde kalabilirsiniz. Onları ‘Sen ne istiyorsun?’ ‘Sana hangi meslek uygun?’, Gelecekte kendini nasıl hayal ediyorsun?’ ‘Nasıl mutlu olabilirsin?’ gibi sorularla destekleyebilirler. ‘Sen doktor ol ‘Senden çok iyi mühendis olur’ gibi dayatmalarda bulunmak genci ailesinden uzaklaştırabilir. Bu yüzden karşılıklı konuşmaların olduğu durumlar daha sağlıklı." ifadelerini kullandı.