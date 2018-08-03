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YKS soru ve cevapları açıklandı

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) bu yıl ilk kez düzenlenen YKS'ya ait tüm soru ve cevapları adayların erişimine açtı.

AA | 03.08.2018 - 14:46..
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Bu yıl ilk kez uygulanan Yükseköğretim Kuurmları Sınavı YKS’nin tamamlanmasının ardından ÖSYM sınav sorularını ve cevap anahtarını açıkladı.

İki gün süren maratonun ardından adaylar, ÖSYM’nin açıkladığı YKS sorularını ve cevap anahtarını inceleyerek tahmini netlerini hesaplayabilirler.

Adaylar, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresine T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile giriş yaptıktan sonra ilgili sınavı ve “Cevap Kâğıdı Görüntüleme” ekranını seçerek sınavda kullandıkları cevap kâğıdı görüntüsünü, cevap kâğıdına yaptıkları işaretlemeleri, bu işaretlemelerin optik okuyucularla okunması sonucu elde edilen aday cevaplarını ve soruların doğru cevaplarını görebileceklerdir.

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YKS soru ve cevapları açıklandı

SORULARIN DOĞRU CEVAPLARI

Ayrıca adaylar, aday cevaplarının ve cevap anahtarının yayınlandığı form üzerindeki soru numaralarını tıkladıklarında, her soru için açılan yeni pencerede soru kökünü, cevap seçeneklerini ve sorunun doğru cevabı ile ilgili soruya kendilerinin vermiş olduğu cevabı görebileceklerdir.

Sorular, adayın sınavda kullandığı kitapçığın soru ve seçenek diziliminde görüntülenmektedir. İlgili sayfada, adayların testlerdeki toplam doğru, yanlış ve boş cevap sayıları ile birlikte ham puanları da gösterilmektedir.

YKS soru ve cevapları açıklandı

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