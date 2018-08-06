YKS tercih maratonu yarın başlıyor

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi, ÖSYM’nin bilgi amacıyla yayınladığı 2018-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları ön kılavuzuna göre, üniversite adayları 7-14 Ağustos’ta tercih işlemlerini tamamlayabilecek.

DEĞİŞİKLİK YAPILABİLECEK

Adaylar tercihlerini, T.C kimlik numarası ve şifreleriyle https://ais.osym.gov.tr adresinden yapabilecek.

Bunun dışında posta, fax, e-posta gibi herhangi bir yolla ÖSYM’ye yapılan tercihler kabul edilmeyecek. Bu işlemler tamamlandıktan sonra adaylar, tercih süresi içinde aynı adresten tercihlerinde değişiklik yapabilecek.





SONUÇLAR 31 AĞUSTOS'TA

Yerleştirme sonuçlarıysa https://sonuc.osym.gov.tr adresi üzerinden duyurulacak. ÖSYM’nin ön kılavuzunda tercih sonuçları ise 31 Ağustos Cuma günü adaylara duyurulacak.

KAYITLAR EYLÜLDE

YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 3-7 Eylül 2018 tarihleri arasında yapılacak. Elektronik kayıtlar ise 3-5 Eylül 2018 tarihleri arasında yapılacak.

GEREKLİ EVRAKLAR

Kayıt hakkı kazanan adayların, kayıt için aşağıda belirtilen belgeleri tamamlayarak kayıt süresi içerisinde ilgili üniversitelere başvurmaları zorunludur. Bu süre içerisinde kayıt için başvurmayan veya kayıt işlemlerini tamamlamayan adaylar kayıt haklarını kaybedecekler.

Elektronik kayıt yapan adaylar, üniversiteleri tarafından duyurulan belgelere ve tarihe göre işlem yapacaklar.

Bir yükseköğretim programına kayıt hakkı kazanan ancak, ortaöğretim kurumlarından mezun olamayarak bütünleme veya tek ders sınava girecek adayların da belirlenen tarihlerde yükseköğretim kurumlarına geçici kayıtları yapılacak.