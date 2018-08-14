YKS tercih işlemleri bugün sona eriyor

Milyonlarca üniversite adayı için 7 Ağustos'ta başlayan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS), tercihleri için son gün. Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), adaylara saat 23.59'a kadar süre tanıdı. ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre, tercih işlemleri için ek süre veirlmeyecek.

SONUÇLAR 31 AĞUSTOS'TA

Tercih işlemlerinin bitmesinden sonra, Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), tarafından adayalara 31 Ağustos Cuma günü yerleştirme sonuçları duyurulacak.

KAYITLAR EYLÜLDE

YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 3-7 Eylül 2018 tarihleri arasında yapılacak. Elektronik kayıtlar ise 3-5 Eylül 2018 tarihleri arasında yapılacak.

DEĞİŞİKLİK YAPILABİLECEK

ÖSYM sistemine yükseköğretim programları tercihlerini kaydeden adaylar da belirtilen süre içinde değişiklikte bulunabilecek.