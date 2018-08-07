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YKS tercih kılavuzu güncellendi

YÖK, hukuk, mühendislik, mimarlık, tıp, öğretmenlik programlarının başarı sıralarının genişletilmesinin ardından YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunu güncelledi.

AA | 07.08.2018 - 09:00..
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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezinin (ÖSYM) internet sitesinden, 2018 YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'nun güncellendiği duyuruldu.

Duyuruda, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından hukuk, mühendislik, mimarlık, tıp, öğretmenlik programlarının başarı sıralarının genişletildiği hatırlatılarak, 2018 YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'nun bu doğrultuda güncellendiği belirtildi.

YKS tercih kılavuzu güncellendi

BARAJIN DEĞİŞTİRİLMESİ

YÖK tarafından alınan kararla, hukuk programlarının başarı sırası sınırlaması en düşük 190 bininci, mühendislik programlarının (orman, ziraat, su ürünleri fakülteleri programları ile ağaç işleri endüstri mühendisliği programları hariç, ziraat fakültelerinin gıda mühendisliği programları dahil) en düşük 300 bininci, mimarlık programlarının en düşük 250 bininci, tıp programlarının en düşük 50 bininci, öğretmenlik programlarının ise (rehberlik ve psikolojik danışmanlık programı dahil) en düşük 300 bininci olacak şekilde değiştirilmişti.

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