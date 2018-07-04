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YKS tercih kılavuzu yayımlandı

2018 Yükseköğretim Kurumları Sınavı Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu, ÖSYM'nin internet sitesinde yayımlandı.

AA | 04.07.2018 - 09:04..
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Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu, ÖSYM'nin internet sitesinden yayımlandı. Buna göre, üniversite tercihleri 7-14 Ağustos'ta yapılacak.

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi, ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, kılavuz, adaylara ve diğer ilgililere ön bilgi vermek amacıyla yayımlandı.

10 TEMMUZ'A KADAR ULAŞILABİLECEK

Bu nedenle adayların, tercihlerini belirlemeden önce tercih süresi içinde ÖSYM'nin internet adresinden yeniden yayımlanacak kılavuzu dikkatle incelemeleri ve ÖSYM'den yapılan duyuruları takip etmeleri gerekiyor.

2018-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'na 10 Temmuz'a kadar ÖSYM'nin "http://www.osym.gov.tr" internet sitesinden ulaşılabilecek.

YKS tercih kılavuzu yayımlandı

TERCİH SÜRESİ

Kılavuza göre, adaylar tercihlerini 7-14 Ağustos'ta yapacak. Tercih bildirim işlemi tamamlandıktan sonra tercih süresi içerisinde "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden değişiklik yapılabilecek.

Tercih işlemi tamamlandıktan sonra tercih süresi içerisinde "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden tercih bilgilerinin kontrol edilmesi ve yazıcıdan tercih listesinin bir dökümünün alınması gerekiyor.

2018-Temel Yeterlilik Testi (TYT) puanı en az 150 olan adaylar, yerleştirmede kullanılacak Y-TYT ve varsa Y-SAY, Y-SÖZ, Y-EA, Y-DİL puanlarını da göz önünde tutarak kılavuzdaki açıklamalara göre tercih bildirimini internetten bireysel olarak yapacak.

2018-2019 eğitim-öğretim yılı için yükseköğretim programlarına yapılacak merkezi yerleştirme işlemine girecek adaylar, 2018-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'ndan faydalanarak tercih bildiriminde bulunacak.

YKS tercih kılavuzu yayımlandı

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