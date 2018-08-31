YKS tercih sonuçları açıklandı

Kuzey Irak'tan topraklarımıza girmeyen çalışan 4 PKK'lı terörist hava harekatı ile öldürüldü.

İstanbul Valisi Vasip Şahin, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Cemile Sultan Korusu'nda resepsiyon verdi.

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UEFA'daki muhtemel rakipler belli oldu.

UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele edecek temsilcilerimizden Beşiktaş, Fenerbahçe ve Akhisarspor'un muhtemel rakipleri belli oldu.