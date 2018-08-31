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YKS tercih sonuçları açıklandı
ÖSYM, 14 Ağustos'ta sona eren YKS tercih sonuçlarını duyurdu.
Haber Merkezi | 31.08.2018 - 00:12..
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