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YKS tercih sonuçları açıklandı

ÖSYM, 14 Ağustos'ta sona eren YKS tercih sonuçlarını duyurdu.

Haber Merkezi | 31.08.2018 - 00:12..
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YKS tercih sonuçları açıklandı

YKS tercih sonuçları açıklandı

YKS tercih sonuçlarını öğrenmek için...

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YKS tercih sonuçları açıklandı

YKS tercih sonuçları açıklandı

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