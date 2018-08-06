YKS tercihinde başarı sıralamasına dikkat edin

Üniversiteye girişte yeni sınav sistemi Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) tüm oturumları tamamlandı.

DOĞRU TERCİH YAPMANIN ÖNEMİ

Bu sene ilk kez uygulanan ve Temel Yeterlilik Testi (TYT), Alan Yeterlilik Testi (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) basamaklarından oluşan sınavda, üniversite adaylarının geleceğine dair önemli kararların verileceği tercih döneminde doğru tercih yapmak çok önemli.

Üniversite tercih kılavuzuna göre adaylar 7-14 Ağustos'ta tercih yapacaklar. Strateji ve İş Geliştirme Koordinatörü Hasan Atasoy, yaptığı açıklamada, sınavın ilk defa bu yöntemle bu sene yapıldığını söyledi.

"KENDİ PUANLARINA BAKSINLAR"

Öğrencilerin kafalarında çok fazla karışıklılığın olduğunu belirten Hasan Atasoy,"Öğrenciler tercih yaparken kendi puanlarına baksınlar. Başarı sıralarına özellikle dikkat etsinler. Başarı sıralamalarında da geçtiğimiz yıllarda olmayacak şekilde diğer puan türlerinden kişilerin tercih yapabileceğini ve biraz daha önlerindeki insanların tercih yapmayacağını düşünerek, sıralamada daha yüksek puanlı yapmaya dikkat etmeliler." dedi.

"YÜKSEK BAŞARI SIRALAMASINDAKİ TERCİHLERİ YAPABİLİRLER"

Doğru tercihte, öğrencinin kaç puan aldığı ve başarı sıralamasında nerede olduğunun çok önemli olduğunu kaydeden Hasan Atasoy, "Üst sıralardaki öğrencilerde çok büyük kaymalar olmayacaktır. Geçen sene planladıkları bölümün başarı sıralamasına uygun tercih yapabilirler. Düşük puanlı öğrenciler, bu puanları alıp tercih yapmayacak başka adaylarda olabileceğini düşünerek, yüksek başarı sıralamasındaki tercihleri yapabilirler. Mesela, 250 bin sıralamasında olan bir öğrenci, 200 bine doğru tercihlerini yükseltebilir." diye konuştu.

"İSTEDİKLERİ MESLEĞE ULAŞMALARINI SAĞLAYACAK TERCİHLER YAPMALILAR"

Tercih sürecinde adayların aileleri ile birlikte üniversiteleri gezmeleri gerektiğini ifade eden Hasan Atasoy, "Üniversitelerin kampüslerini gezip, imkânlarına bakmalılardır. Bir de meslek tercihinde özellikle çocuklarının hangi meslekle daha başarılı olabileceğini düşünerek kara vermeliler. Çocuklarını o şekilde yönlendirmeliler. İstedikleri mesleğe ulaşmalarını sağlayacak tercihler yapmalılar. Çünkü bir kişi istemediği bir işi yaparsa, çok başarılı olamayacaktır." şeklinde konuştu.

"İLERİYİ GÖREREK TERCİH YAPARLARSA BAŞARILI VE MUTLU OLURLAR"

Tercih konusunda adayları uyaran Hasan Atasoy, "Günümüzde teknolojik meslekler önümüzdeki dönemde biraz daha ilgi görecek gibi gözüküyor. Türkiye’nin bazı alanlarda ve sektörlerde eksikleri var. Bunun gibi alanları düşünerek, adaylar ve aileleri aslında tercih yaparken bugünkü mezunların ne yaptığı değil de, ‘5-10 sene sonra Türkiye’nin ihtiyacı ne olacak’ gibi biraz daha ileriyi görerek tercih yaparlarsa daha başarılı ve mutlu olunur."ifadelerini kullandı.