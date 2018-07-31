YKS tercihleri ağustosta

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi, ÖSYM’nin bilgi amacıyla yayınladığı 2018-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları ön kılavuzuna göre, üniversite adayları 7-14 Ağustos’ta tercih işlemlerini tamamlayabilecek.

TERCİHTE DEĞİŞİKLİK YAPILABİLECEK

Adaylar tercihlerini, T.C kimlik numarası ve şifreleriyle https://ais.osym.gov.tr adresinden yapabilecek. Bunun dışında posta, fax, e-posta gibi herhangi bir yolla ÖSYM’ye yapılan tercihler kabul edilmeyecek. Bu işlemler tamamlandıktan sonra adaylar, tercih süresi içinde aynı adresten tercihlerinde değişiklik yapabilecek.

SONUÇ TARİHİ BELİRSİZ

Yerleştirme sonuçlarıysa https://sonuc.osym.gov.tr adresi üzerinden duyurulacak. ÖSYM’nin ön kılavuzunda tercih sonuçlarının ne zaman duyurulacağıyla ilgili bir tarih belirtilmiyor.