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YKS tercihleri ağustosta

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS),tercihleri 7-14 Ağustos tarihleri arasında yapılacak.

Haber Merkezi | 31.07.2018 - 08:54..
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Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi, ÖSYM’nin bilgi amacıyla yayınladığı 2018-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları ön kılavuzuna göre, üniversite adayları 7-14 Ağustos’ta tercih işlemlerini tamamlayabilecek.

TERCİHTE DEĞİŞİKLİK YAPILABİLECEK

Adaylar tercihlerini, T.C kimlik numarası ve şifreleriyle https://ais.osym.gov.tr adresinden yapabilecek. Bunun dışında posta, fax, e-posta gibi herhangi bir yolla ÖSYM’ye yapılan tercihler kabul edilmeyecek. Bu işlemler tamamlandıktan sonra adaylar, tercih süresi içinde aynı adresten tercihlerinde değişiklik yapabilecek.

YKS tercihleri ağustosta

SONUÇ TARİHİ BELİRSİZ

Yerleştirme sonuçlarıysa https://sonuc.osym.gov.tr adresi üzerinden duyurulacak. ÖSYM’nin ön kılavuzunda tercih sonuçlarının ne zaman duyurulacağıyla ilgili bir tarih belirtilmiyor.

YKS tercihleri ağustosta

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