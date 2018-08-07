taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
94.174
USD
5,2171
EURO
6,0404
ALTIN
203,33
PETR
74,1200

YKS tercihleri başladı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince, Yükseköğretim Kurumları Sınavı tercihleri bugün itibariyle başladı.

AA | 07.08.2018 - 10:39..
  1. Haberler
  2. Eğitim

Adaylar, işlemlerini tamamladıktan sonra belirlenen sürede https://ais.osym.gov.tr internet adresinden değişiklik yapabilecek. ÖSYM tarafından yapılan YKS tercihleri başladı. 2018-Temel Yeterlilik Testi (TYT) puanı en az 150 olan adaylar, yerleştirmede kullanılacak.

BARAJ PUAN ŞARTI

Y-TYT ve varsa Y-SAY, Y-SÖZ, Y-EA, Y-DİL puanlarına göre tercihte bulunacak. 2018-TYT'de 150 ve üzeri puan alan adaylar ön lisans programlarını, 2018-Alan Yeterlilik Testi (AYT) veya Yabancı Dil Testi'nde (YDT) ilgili puan türünde 180 ve daha fazla puan alanlar lisans programlarını tercih edebilecek.

YKS tercihleri başladı

SON TARİH 14 AĞUSTOS

Adaylar, tercih işlemlerini T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile 14 Ağustos'a kadar ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden bireysel olarak gerçekleştirecek.

Adayların, işlemlerini tamamladıktan sonra tercih süresi içerisinde https://ais.osym.gov.tr internet adresinden tercih bilgilerini kontrol etmesi ve yazıcıdan listelerini alması gerekiyor.

YKS tercihleri başladı

YERLEŞTİRME SONUÇLARI

Yerleştirme Sonuçları https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden adaylara duyurulacak. Sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecek. Yerleştirme sonuçları 31 Ağustos Cuma günü adaylara duyurulacak.

Yurt dışındaki üniversitelere yerleştirilen adaylar için, gerekli olduğunda veya adayın müracaatı halinde yerleştiği programı gösteren bir yazı verilecek.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Tunceli'de 6 PKK'lının öldürüldüğü operasyonun detayları

Tunceli'de 6 PKK'lının öldürüldüğü operasyonun detayları

158
Haydar Baş'ın mal varlığına tedbir konuldu

Haydar Baş'ın mal varlığına tedbir konuldu

199
Nedim Şener'den patronlara dolar çağrısı

Nedim Şener'den patronlara dolar çağrısı

210
ABD ile Türkiye arasında ön mutabakat

ABD ile Türkiye arasında ön mutabakat

375
ABD’nin İran’a ilk yaptırım paketi devreye girdi

ABD’nin İran’a ilk yaptırım paketi devreye girdi

81
İki komşunun 'Eve erkek aldın' kavgası

İki komşunun 'Eve erkek aldın' kavgası

53
Sezgin Tanrıkulu Amerikalıların istediği gibi konuştu

Sezgin Tanrıkulu Amerikalıların istediği gibi konuştu

282
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM