Adaylar, işlemlerini tamamladıktan sonra belirlenen sürede https://ais.osym.gov.tr internet adresinden değişiklik yapabilecek. ÖSYM tarafından yapılan YKS tercihleri başladı. 2018-Temel Yeterlilik Testi (TYT) puanı en az 150 olan adaylar, yerleştirmede kullanılacak.

BARAJ PUAN ŞARTI

Y-TYT ve varsa Y-SAY, Y-SÖZ, Y-EA, Y-DİL puanlarına göre tercihte bulunacak. 2018-TYT'de 150 ve üzeri puan alan adaylar ön lisans programlarını, 2018-Alan Yeterlilik Testi (AYT) veya Yabancı Dil Testi'nde (YDT) ilgili puan türünde 180 ve daha fazla puan alanlar lisans programlarını tercih edebilecek.

SON TARİH 14 AĞUSTOS

Adaylar, tercih işlemlerini T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile 14 Ağustos'a kadar ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden bireysel olarak gerçekleştirecek.

Adayların, işlemlerini tamamladıktan sonra tercih süresi içerisinde https://ais.osym.gov.tr internet adresinden tercih bilgilerini kontrol etmesi ve yazıcıdan listelerini alması gerekiyor.

YERLEŞTİRME SONUÇLARI

Yerleştirme Sonuçları https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden adaylara duyurulacak. Sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecek. Yerleştirme sonuçları 31 Ağustos Cuma günü adaylara duyurulacak.

Yurt dışındaki üniversitelere yerleştirilen adaylar için, gerekli olduğunda veya adayın müracaatı halinde yerleştiği programı gösteren bir yazı verilecek.