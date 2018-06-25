YKS'de adayların dikkat etmesi gerekenler

Bütün bir yıl bu sınava hazırlanan adaylar şimdi istedikleri üniversite ve bölümlere yerleşebilmek için ter döknecekler.

Peki bu hayati sınavda adaylar neler yapmalı, nelere dikkat etmeli, sınav sırasında en çok yapılan yanlışlar neler, daha yüksek bir puan almak için nasıl bir test çözüm stratejisi izlemeliler?

"Elinizden gelenin en iyisini yapabileceğiniz düşüncesiyle sınava girin ve başlayın” diyen Rehberlik Koordinatörü Murat Acet, adaylara tavsiyelerde bulundu.





SİZE PUAN GETİRECEK TESTTEN BAŞLAYIN

Öğrenciden öğrenciye farklılaşan ve değişen bu durumu deneme sınavları ile keşfedip kendinize bir yol haritası çizebilirsiniz. Ancak sınava başarılı olduğunuz aynı zamanda size puan getirisi fazla olan testten başlamanız sizi hem morallendirecek hem de zamanı doğru kullanmanız açısından büyük avantaj sağlayacaktır.

Örneğin Temel Yeterlilik Testi TYT’de yüksek puan almak isteyen aynı zamanda Alan Yeterlilik Testi, AYT’de Eşit Ağırlık puanıyla yerleşmek isteyen bir öğrencinin Matematik ya da Türkçe testleriyle başlaması hem soru sayısı hem de puan getiri açısından oldukça makul görünmektedir.

Sonrasında Sosyal testiyle devam ederek zaman durumuna göre Fen testiyle sınavın sonlandırması doğru bir strateji olacaktır.

SORULARI İYİ OKUYUN

Soruları doğru okuyun ve iyi anlayın, soru kökünde ne istediğine dikkat edin, olumlu-olumsuz, ulaşılır- ulaşılmaz, getirilir- getirilemez ifadelerini dikkate alın ve sizi çözüme götürecek ipuçları ve vurguların altını çizin.

Soruları daha iyi anlamak adına çok fazla okuyarak zihninizi karıştırmayın ve hepsinden önemlisi sakın ola soruları kendi mantığınız ve anlayışınız çerçevesinde yorumlamayın.

Böylesi bir tavır "bana göre çok saçma" bizi çözümden ve doğru seçenekten uzaklaştıracaktır.

SORULARIN PUAN GETİRİSİ AYNI

Birçok öğrenci genel bir algılamayla uzun soruların karmaşık ve zor olduğunu düşünerek ya bu soruları çözmez ya da uzun zamanlar harcarlar. Ancak şunu unutmayın ki her sorunun kendine has bir yapısı ve çözüm yolu vardır.

Dikkatli bir okuma ve algılama ile birçok sorunun çözüm aşamaları oluşturulabilirsiniz. Bu konuyla ilgili son uyarımız aynı testlerde yer alan zorluk derecesi birbirinden farklı soruların puan getirisinin aynı olması.





TURLAMA KODLAMA TEKNİĞİ KULLANIN

YKS’den istenilen sonuçları elde etmek için iyi bir taktik belirlemeniz gerekiyor. Turlama tekniği, normal ve kolay soruların çözülerek testlerin tamamlanması ve zor ve çok zor soruların ikinci tura bırakılmasına dayanır.

Teknik iyi uygulanırsa sınavın %75’e yakın kısmı zaman doğru biçimde kullanılarak üst performansla tamamlanabilir. Ancak bu performansın cevap kâğıdına da doğru kodlanması hayati önem taşımaktadır.

EMİN OLMADAN İŞARETLEME YAPMAYIN

Öncelikle bilgi düzeyiniz ve sorunu zorluk derecesi ne olursa olsun tüm seçenekleri okumadan ve cevaptan emin olmadan işaretleme yapmayın. Cevap kağıdına işaretleme konusunda gruplama mantığını kullanabilirsiniz.

Her cevabın tek tek optiğe işaretlenmesinde dikkatimiz dağılabilir ve zaman kaybı yaşayabiliriz. Bunun yerine belirli sayıda ya da sayfa bitimlerinde cevapları optiğe işaretlemek hem size kısa molalar sağlayacak hem de yaşanması olası zaman kayıplarının önüne geçecektir.

SORULARI ÇÖZDÜKÇE ÖZGÜVENİNİZ ARTACAK

Emin olup sınava başladığınızda, özellikle doğru çözdüğünüz sorularla yol aldıkça rahatladığınızı ve zihninizin daha açık ve sınava odaklanmanızın arttığını fark edeceksiniz. Ancak ne olursa olsun sınav süresince bazen ritminizin düştüğünü, dikkatinizin dağılarak zorlandığınız anlar olacaktır.

YARARLI İPUÇLAR

Bir futbol müsabakası gibi düşünürsek 90 dk. boyunca aynı eforla ve performansta olmamız mümkün olmayacaktır. Böylesi durumlarda küçük ama yararlı şu ipuçlarından faydalanabilirsiniz;

Sınavın zeka ve kişiliğinizi değil belirli zamanlarda edindiğiniz yetenek, bilgi ve çalışma alışkanlıklarınızı ölçtüğünü hiç aklınızdan çıkarmayın

Amacınıza ulaşmak için yarışın devam ettiğini ve hiçbir şey için geç kalmadığınızı bilin.

Sınav anında yorulan ve gerilen bedeninizi rahatlatmak için küçük-kısa molalar verin. Özellikle testler arasındaki geçişlerde gözlerinizi dinlendirmek, duruşunuzu düzeltmek, kol-bacak kaslarınızın rahatlaması için küçük egzersizler yapmak iyi gelecektir.

Stres anındaki telaşlanma ve gerginliği gidermenin en etkili yollarından biri de doğru nefes almaktır. Burnunuzdan alarak ağzınızdan vererek tekrar edeceğiniz nefes egzersizleri bedensel ritminizi yeniden bulmanızı sağlayacaktır.



