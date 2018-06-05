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YKS'de ham puan kuralı değişti

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda, (YKS),sınav puanlarının hesaplanabilmesi için iki testten de en az 0,5 ham puan alınması zorunluluğu kaldırıldı.

AA | 05.06.2018 - 10:56..
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Temel Yeterlilik Testi (TYT) ve Alan Yeterlilik Testi'nde (AYT) adayların, puanlarının hesaplanması için gerekli testlerin her birinden 0,5 net alması şartı, en az birinden 0,5 net şartı şeklinde değiştirildi.

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruda, "Yükseköğretim Genel Kurulu'nun 31 Mayıs 2018 tarihli toplantısında, 2018 YKS'de TYT'de ağırlıklı puanların hesaplanabilmesi için Türkçe veya Temel Matematik testlerinin en az birinden en az 0,5, AYT'de ise ilgili puan türünün hesaplanabilmesi için gerekli testlerin en az birinden en az 0,5 ham puan almış olmaları gerektiğine karar verilmiş olup 2018-YKS Kılavuzu bu karar doğrultusunda güncellenmiştir" ifadelerine yer verildi.

YKS'de ham puan kuralı değişti

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