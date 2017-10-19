YKS'de soru dağılımı belli oldu

YÖK, üniversiteye girişte YGS-LYS ayrımını kaldırmış ve üniversite sınavını tek basamak üzerinden yapma kararı almıştı.
Yeni sistemde Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın soru sayısı ve tarihi netleşti.
TOPLAM SORU SAYISI: 160
Yükseköğretim Kurulunca, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın ikinci oturumunda adaylara Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1 Testinde 40, Sosyal Bilimler-2 Testinde 40, Matematik Testinde 40 ve Fen Bilimleri Testinde 40 olmak üzere toplam 160 soru sorulacağı bildirildi.
SINAV 23-24 HAZİRAN'DA YAPILACAK
Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 23-24 Haziran 2018 tarihinde gerçekleştirilecek.