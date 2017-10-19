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YKS'de soru dağılımı belli oldu

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın ikinci oturumunda toplam 160 soru sorulacak.

19.10.2017 - 15:12
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YÖK, üniversiteye girişte YGS-LYS ayrımını kaldırmış ve üniversite sınavını tek basamak üzerinden yapma kararı almıştı.

Yeni sistemde Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın soru sayısı ve tarihi netleşti.

TOPLAM SORU SAYISI: 160

Yükseköğretim Kurulunca, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın ikinci oturumunda adaylara Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1 Testinde 40, Sosyal Bilimler-2 Testinde 40, Matematik Testinde 40 ve Fen Bilimleri Testinde 40 olmak üzere toplam 160 soru sorulacağı bildirildi.

SINAV 23-24 HAZİRAN'DA YAPILACAK

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 23-24 Haziran 2018 tarihinde gerçekleştirilecek.

YKS'de soru dağılımı belli oldu

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