YKS'de soru dağılımı belli oldu

Sevan Nişanyan, "Türk Soros'u" denilen ve HDP'nin "perde arkası isimlerinden" olan Osman Kavala'yı anlattı.

'Her işin arkasında Osman Kavala var'

Sextus, felsefi yazıları günümüze kadar hemen hemen eksiksiz olarak ulaşan tek kuşkucu filozoftur.

7

İtalyan pizzasının 5 püf noktası

Geleneksel lezzetlere uygun olsun ama İtalyan pizzası gibi de olsun diyorsanız işte püf noktaları...