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YKS'de tercih yaparken tuzağa düşmeyin

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ardından doğru tercih yapan öğrenciler istediği hedefe bir adım daha yaklaşıyor.

Haber Merkezi | 05.08.2018 - 10:12..
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Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nden  (ÖSYM), yapılan açıklamaya göre tercihler, 7-14 Ağustos 2018 tarihleri arasında yapılacak.

BARAJ ALTI KALAN TERCİH YAPAMAYACAK

Türkçe Yeterlilik Testi (TYT) puanı 150’nin altında olanlar tercih yapamayacak. Gençler, geleceklerini etkileyecek tercihler noktasında büyük heyecan yaşarken Eğitimci Erkut Ergenç, doğru tercih noktasında gençleri bilgilendirecek açıklamalar yaptı.

YKS'de tercih yaparken tuzağa düşmeyin

İYİ BİR BÖLÜMÜN ÖNEMİ

Erkut Ergenç, "Üniversite sınav sonuçları açıklandı. Artık en önemli kısma gelindi. Sınava hazırlanmak, sınava girmek ve başarılı bir sonuç almak işin en önemli kısmı gibiydi gelebilir ancak aslında hayatınızı değiştirecek olan kısım bundan sonraki bölümdür. Sizler elinizden geleni yaptınız ama artık bugün olumlu taraflarını göreceğiz ve iyi bir okul iyi bir şehir iyi bir bölüm için tercih yapmalısınız." dedi.

YKS'de tercih yaparken tuzağa düşmeyin

KENDİNİZE NE İSTİYORUM SORUSUNU SORUN

Erkut Ergenç, "Bölümünüzü seçerken aslına hayatınızı seçiyorsunuz. Bu açıdan kendinize en uygun dalı seçmelisiniz. Öncelikle ben ne istiyorum, ne yapabilirim, nasıl bir hayat istiyorum gibi sorulara cevap bulunması lazım. Eğer öğrencilik döneminde çok sosyal bir insansanız kimya elektronik gibi bölümler size ağır gelebilir." ifadelerini kullandı.

ÖĞRENCİ KENDİNİ TANIMALI

Tercihlerde öğrencinin kendisini çok iyi tanımasıgerektiğinin önemine dikkat çeken Erkut Ergenç, "Tercih öncesi mutlaka bölümlerhakkında araştırma yapılıp bilgi edinilmeli. Üniversitedeki derslerden ziyadeüniversite hayatı sizi bir yerlere getirecek. Hayatınızın şekillenmesi bu yıllardabaşlayacak. Bu yüzden şehri doğru seçmek de çok önemlidir. İstediğiniz bölüm veşehirleri arka arkaya ilk sıralara yazın." önerilerinde bulundu.

YKS'de tercih yaparken tuzağa düşmeyin

PUANDAN ÇOK NE İSTEDİĞİNİZ ÖNEMLİ

Erkut Ergenç, "İstediğiniz bölümü tercih edin. Puana odaklanmayın.Puanınız yüksek bile olsa istediğiniz bölümü seçin." dedi.

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