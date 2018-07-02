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YKS'nin iki oturumu da sorunsuz şekilde tamamlandı

ÖSYM Başkanı Mahmut Özer, "ÖSYM'nin tarihinde şu ana kadar gerçekleştirdiği en büyük sınav organizasyonu YKS'nin iki oturumu da sorunsuz şekilde tamamlandı." dedi.

AA | 02.07.2018 - 09:21..
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Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Mahmut Özer, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) lojistik olarak ÖSYM tarihinde bir hafta sonunda gerçekleştirdiği en büyük sınav organizasyonu olduğunu söyledi. Mahmut Özer, sınavın bütün yurtta sorunsuz biçimde yapıldığını ifade etti.

YAPILAN EN BÜYÜK SINAV ORGANİZASYONU

Temel Yeterlilik Testi (TYT) oturumuna 2 milyon 381 bin 784 adayın, bugünkü Alan Yeterlilik Testi (AYT), oturumuna ise 2 milyon 19 bin 853 adayın başvurduğuna işaret eden Mahmut Özer, "Bu sınav, şu ana kadar lojistik olarak ÖSYM’nin tarihinde bir hafta sonunda gerçekleştirdiği en büyük sınav organizasyonuydu. Her iki oturum da tüm sınav merkezlerimizde sorunsuz bir şekilde tamamlandı. Böyle bir sınavı tüm paydaşlarımızla birlikte başarılı bir şekilde tamamlamış olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Sınav sonuçlarının tüm öğrencilerimize ve değerli ailelerine hayırlı olmasını diliyorum." değerlendirmesinde bulundu.

YKS'nin iki oturumu da sorunsuz şekilde tamamlandı

"SINAV GÖREVLİLERİNE TEŞEKKÜR EDİYORUM"

ÖSYM Başkanı Mahmut Özer, "Sınavın en büyük katılımlı iki oturumunun huzur ortamında ve sorunsuz olarak tamamlanmasında desteklerinden dolayı İçişleri Bakanımıza, Milli Eğitim Bakanımıza, YÖK Başkanımıza, Emniyet Genel Müdürümüze, Jandarma Genel Komutanımıza, Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanımıza, valilerimize, kaymakamlarımıza, rektörlerimize, sınav koordinatörlerimize ve sınavda görev alan tüm sınav görevlilerimize en içten şükranlarımı sunuyorum." ifadelerini kullandı.

YKS'nin iki oturumu da sorunsuz şekilde tamamlandı



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