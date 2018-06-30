YKS'nin ilk oturumu sona erdi

Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) tamamlandı. Adaylar sabah erken saatlerden itibaren sınav merkezlerinin önüne gitti. Öğrenciler kadar ailelerinin de heyecanlı olduğu gözlendi. Saat 09.00’dan itibaren adaylar kimlik ve güvenlik kontrollerinden geçerek salonlara alındı.

GEÇ KALANLAR SINAVA ALINMADI

TYT’ye saat 10.00’dan sonra gidenler 15 dakika kuralı gereği sınav binalarına alınmadı. Saat 10.15’te başlayan sınav 135 dakika sürdü ve 12.30’da sona erdi. TYT’ye toplam 2 milyon 381 bin 784 aday katıldı.

Adaylara TYT’de, Türkçe ve temel matematik testlerinden 40’ar; sosyal ve fen bilimlerinden ise 20’şer olmak üzere toplam 120 soru yöneltildi.

İKİ OTURUM KALDI

Sıradaysa 1 Temmuz Pazar günü uygulanacak olan YKS’nin ikinci oturumu Alan Yeterlilik Testi (AYT) ve üçüncü oturumu Yabancı Dil Testi (YDT) var. AYT pazar günü sabah saat 10.15’te başlayacak.

YDT ise öğleden sonra 15.45’te düzenlenecek. TYT’de olduğu gib bu oturumlarda da sınav başlamadan 15 dakika önce adayların salonlara girişi durdurulacak. Yani AYT için saat 10.00’dan sonra, YDT için de 15.30’dan sonra adaylar binalara giremeyecek.



