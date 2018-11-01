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YKS’nin konu ve kazanımları açıklandı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), YKS için dersler bazında sorulacak sorulara ait konu, kazanım ve açıklamaları yayımladı.

Haber Merkezi | 01.11.2018 - 09:53..
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Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), ilk defa kamuoyuyla üniversite sınavlarıyla ilgili konu ve kazanımları paylaştı.

2019 yılı Temel Yeterlilik Testi (TYT), Alan Yeterlilik Testi (AYT) ve Yabancı Dil Testi’nde (YDT) dersler bazında sorulacak sorulara ait konu, kazanım ve açıklamalar MEB’in Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı’nın internet sitesinde yayımlandı.

YÜKSEKÖĞRETİME GEÇİŞ SINAVLARINA ESAS KONU, KAZANIM VE AÇIKLAMALARA ULAŞMAK İÇİN TIKLAYIN

AMAÇ SINAV STRESİNİ AZALTMAK

Açıklamada, "Her yıl gerçekleştirilen ve ÖSYM Başkanlığı ile paylaşılan ‘Yükseköğretime Geçiş Sınavları'na (YKS) Esas Konu, Kazanım ve Açıklamalar’ Bakanlığımız tarafından ilk kez öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz ve kamuoyuyla paylaşıldı. Bu paylaşımla 2019 yılında ÖSYM Başkanlığı tarafından gerçekleştirilecek yükseköğretime geçiş sınavlarına girecek öğrencilerimizin üzerindeki sınav baskısı ve stresin asgarîye indirilmesi, öğrencilerimizin sınavda karşılaşacakları soruların mahiyeti hakkında önceden bilgilenerek çalışmalarını bu doğrultuda planlamalarına katkı sağlanması amaçlandı" ifadelerine yer verildi.

YKS’nin konu ve kazanımları açıklandı

DERS DERS VE YIL YIL AÇIKLAMA YAPILDI

Ortak derslere ait kazanım ve açıklamalar metninde; Türk Dili ve Edebiyatı, Matematik, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, Tarih, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Coğrafya, Fizik, Kimya, Biyoloji, Felsefe, Mantık, Sosyoloji ve Psikoloji derslerinin 9, 10, 11 ve 12’nci sınıf kazanım ve açıklamalarına yer verildi. Yabancı dil konusunda ise, İngilizce, Fransızca, Almanca, Arapça ve Rusça’yla ilgili konular yer aldı.


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