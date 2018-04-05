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YKS'ye başvuran aday sayısı belli oldu

Geç başvuru süresinin dün dolmasının ardından YKS'ye başvuru yapan aday sayısı belirlendi.

AA | 05.04.2018 - 16:26..
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Üniversiteye girişte ilk kez uygulanacak ve 23-24 Haziran'da yapılacak 2018 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) süresi içinde başvuru yapmayan adayların da müracaatlarının sona ermesiyle sınava başvuran aday sayısı belli oldu.

TYT'YE 2 MİLYONUN ÜSTÜNDE ÖĞRENCİ BAŞVURDU

Buna göre, Temel Yeterlilik Testi'ne (TYT) 2 milyon 381 bin 590 aday, Alan Yeterlilik Testleri'ne (AYT) 2 milyon 19 bin 664 aday, Yabancı Dil Testi'ne (YDT) ise 131 bin 448 aday başvurmuş oldu.

YKS'ye başvuran aday sayısı belli oldu

YABANCI DİL TESTİ'NE TALEP AZ

YKS'ye geç başvurular dün sona erdi. Başvurusunu yapamayanlar veya başvurularına yeni oturum ekletmek isteyen adaylar, dün bu işlemlerini gerçekleştirdi.

Geç başvuruda, YKS'nin birinci oturumu olan 23 Haziran Cumartesi günü yapılacak Temel Yeterlilik Testi'ne (TYT) 59 bin 169 aday başvurdu. Sınavın ikinci oturumu olan ve 24 Haziran Pazar yapılacak Alan Yeterlilik Testleri'ne (AYT) 36 bin 995 aday, üçüncü oturumu olan ve aynı gün yapılacak Yabancı Dil Testi'ne (YDT) ise 2 bin 991 aday başvurdu.

Geç başvuru süresi de dolduktan sonra TYT'ye toplam 2 milyon 381 bin 590 aday, AYT'ye 2 milyon 19 bin 664 aday, YDT’ye ise 131 bin 448 aday başvurmuş oldu.

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