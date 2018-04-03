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YKS’ye başvuramayanlar için yarın 'geç başvuru günü'

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na belirlenen süre içinde başvuru yapmayan adaylar için verilen ikinci şans yarın sona erecek. Sınav ücreti ödemeleri bankalardan yapılamayacak.

İHA | 03.04.2018 - 10:05..
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Üniversiteye girişte ilk kez uygulanacak 2018-YKS başvuruları 1-21 Mart’ta alınmıştı. 23-24 Haziran’da yapılacak 2018-YKS’ye süresi içinde başvuru yapmayan adaylar ise ’geç başvuru günü’ olarak belirlenen yarın müracaatta bulunabilecek.

BANKALARDAN ÖDEME YAPILAMAYACAK

Geç başvuru günü yapılan başvurularda adaylar, başvuru bilgilerini sisteme kaydettikten sonra sınav ücretini sadece odeme.osym.gov.tr internet adresinden kredi kartı/ banka kartı yoluyla verilen süre içinde ödeme yapabilecekler. Bankalardan ücret ödemesi yapılamayacak.

SINAV 3 OTURUMDA YAPILACAK

YKS, üç oturumlu düzenlenecek. Sınavın birinci oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT), tüm adaylar için zorunlu olacak. Adaylar, isterlerse YKS’nin ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testleri’ne (AYT) ve YKS’nin üçüncü oturumu olan Yabancı Dil Testi’ne (YDT) girmek için de başvuru yapabilecek.

TYT 23 Haziran 2018 Cumartesi, AYT ve YDT 24 Haziran 2018 Pazar günü gerçekleştirilecek. Adaylar, sabah oturumlarında saat 10.00’dan sonra, öğleden sonra oturumunda saat 15.30’dan sonra sınav binalarına alınmayacak.

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