YKS'ye geç kalanlar

Üniversite adaylarının katıldığı Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) birinci oturumu Temel Yeterlilik Testi (TYT) saat 10.15'te başladı.

Her yıl olduğu gibi bu yıl da tüm uyarılara rağmen YKS sınavına geç kalan onlarca öğrenci oldu. Sınavın saat 10'da başlayacak olmasının rahatlığıyla kapıların kapanma saatini dikkate almayan öğrenciler kapıda kaldı.

İSTANBUL

YKS'ye İstanbul Üniversitesi’nde katılacak olan bir aday 4 dakikayla sınavı kaçırdı. Aday, "Hata benim" diyerek kampüsten uzaklaştı.

4 dakikayla YKS’ye giremedi VİDEO

KAYSERİ

Kayseri'de bir çok öğrenci sınav heyecanı yaşadı. Sınava geç gelen ögrenciler ise sınıflara alınmadı.

ZONGULDAK

Zonguldak'ta sınava geç kalan bazı öğrenciler, büyük üzüntü yaşadı.

AĞRI

Ağrı'da sınava 1 dakika geç kalan öğrencinin hayalleri yıkıldı.

Sınava 1 dakika geç kalan öğrencinin hayalleri yıkıldı VİDEO

ANTALYA

Antalya’da Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda uygulanan 15 dakika kuralına takılan bir öğrenci, “Şaka mı bu ya Allah” diyerek okuldan ayrıldı.

YKS’de 15 dakikaya takılan öğrenci: Şaka mı bu? VİDEO