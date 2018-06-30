YKS'ye geç kalanlar

Üniversite adaylarının katıldığı Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) birinci oturumu Temel Yeterlilik Testi (TYT) saat 10.15'te başladı.
Her yıl olduğu gibi bu yıl da tüm uyarılara rağmen YKS sınavına geç kalan onlarca öğrenci oldu. Sınavın saat 10'da başlayacak olmasının rahatlığıyla kapıların kapanma saatini dikkate almayan öğrenciler kapıda kaldı.
İSTANBUL
YKS'ye İstanbul Üniversitesi’nde katılacak olan bir aday 4 dakikayla sınavı kaçırdı. Aday, "Hata benim" diyerek kampüsten uzaklaştı.
4 dakikayla YKS’ye giremedi VİDEO
KAYSERİ
Kayseri'de bir çok öğrenci sınav heyecanı yaşadı. Sınava geç gelen ögrenciler ise sınıflara alınmadı.
ZONGULDAK
Zonguldak'ta sınava geç kalan bazı öğrenciler, büyük üzüntü yaşadı.
AĞRI
Ağrı'da sınava 1 dakika geç kalan öğrencinin hayalleri yıkıldı.
Sınava 1 dakika geç kalan öğrencinin hayalleri yıkıldı VİDEO
ANTALYA
Antalya’da Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda uygulanan 15 dakika kuralına takılan bir öğrenci, “Şaka mı bu ya Allah” diyerek okuldan ayrıldı.