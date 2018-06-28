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YKS'ye geçici kimlik belgesi ile girilebilecek

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) adaylar, İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünce düzenlenen fotoğraflı geçici kimlik belgesi ile girebilecek.

AA | 28.06.2018 - 13:44..
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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığının (ÖSYM) internet sitesinde yer alan duyuruya göre, adaylardan T.C. kimlik kartı edinme sürecinde, İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından, fotoğraflı geçici kimlik belgesi düzenlenenler, 30 Haziran ve 1 Temmuz tarihlerinde yapılacak YKS'ye bu belgeleri ile girebilecek.

NÜFUS MÜDÜRLÜKLERİ AÇIK OLACAK

Öte yandan, 2018-YKS'ye girecek adaylardan, nüfus cüzdanı olmayanlar veya nüfus cüzdanında T.C. kimlik numarası, fotoğraf veya soğuk damga bulunmadığı için sınava kabul edilemeyecek durumda olanlar için İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünce, 30 Haziran Cumartesi 07.00 ile 17.00 ve 1 Temmuz Pazar 07.00 ile 15.30 saatlerinde, sınav yapılacak merkezlerdeki il veya ilçe nüfus müdürlükleri açık tutulacak.

Açık tutulacak il veya ilçe nüfus müdürlükleri listesine https://dokuman.osym.gov.tr/pdfdokuman/2018/GENEL/NufusMudurlukleri28062018.pdf internet adresinden ulaşılabilecek.

YKS'ye geçici kimlik belgesi ile girilebilecek

BAŞVURANLARA GEÇİCİ KİMLİK BELGESİ

Müdürlüklere başvuran adaylara, geçici kimlik belgesi düzenlenecek. Bu amaçla, nüfus müdürlüklerine gidecek adayların, 2018-YKS için sınava giriş belgelerinden herhangi birinin ve 2 biyometrik fotoğrafının yanlarında olması, işlemlerin daha kolay ve hızlı olmasını sağlayacak.

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