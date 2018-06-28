YKS’ye girecek öğrenci ve görevlilere toplu ulaşım bedava

Türkiye’nin katmanlı hava ve füze savunma yeteneğinin yurt içi imkanların azami seviyede kullanılarak geliştirilmesine yönelik çabalar tüm hızıyla sürüyor.

2016 yazında Atatürk Havalimanı'ndaki eyleme müdahale ederek birçok yolcunun hayatını kurtaran polis memurları Yasin Durna ve Ahmet Berker tedavinin ardından görevlerine döndü.

1 Saadet Partisi'nin vekil sayısı 2'ye düştü Yurt dışı oylarının eklenmesinden sonra Saadet Partisi'nin milletvekili sayısı 3'ten 2'ye indi.

2 Bakan Soylu: Pervin Buldan'ı aradım İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, geçtiğimiz günlerde HDP'li Pervin Buldan'ı aradığı iddialarına yanıt verdi.

3 Erdoğan-Bahçeli görüşmesinin detayları Külliye'de bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP lideri Bahçeli'nin gündeminde başta OHAL olmak üzere önemli konular vardı.

4 Sonar Başkanı halkı kandırmaya çalıştığını itiraf etti Sonar Başkanı Hakan Bayrakçı, 24 Haziran'da yapılan seçimleri Erdoğan'ın kazanacağını bildiğini ifade etti. Bayrakçı, "Üzerimde çok büyük baskı vardı. Bunu açıklayamazdım" dedi.

5 Hakan Bayrakçı'nın canlı yayında söylediği yalanlar 24 Haziran sürecinde CHP'den baskı gördüğünü açıklayan Hakan Bayrakçı, katıldığı canlı yayınlarda Erdoğan'ın kesinlikle kazanamayacağını söylüyordu.

6 Destek Yayınevi'nden skandal iş ilanı Destek Yayınevi, bir internet sitesinde yer alan personel ilanında, “Türbanlı adayların CV'leri dikkate alınmayacaktır” ifadesine yer verdi.