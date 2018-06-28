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YKS’ye girecek öğrenci ve görevlilere toplu ulaşım bedava

İETT, 30 Haziran-1 Temmuz tarihlerinde YKS'ye girecek öğrenci ve sınav görevlilerine toplu ulaşımın ücretsiz olacağını açıkladı.

İHA | 28.06.2018 - 15:30..
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İstanbul Elektrik Tramvay Tünel İşletmeleri (İETT), 30 Haziran-1 Temmuz tarihlerinde Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) girecek öğrenci ve sınav görevlilerine toplu ulaşımın ücretsiz olacağını duyurdu.

GİSİŞ DÖNÜŞ ÜCRETSİZ

Yapılan açıklamada, "30 Haziran-1 Temmuz tarihlerinde YKS’ye girecek öğrenci ve sınav görevlilerine toplu ulaşım ücretsizdir. Öğrenciler sınav giriş belgelerini, görevliler ise görevli belgelerini göstererek sınava gidiş ve dönüşlerde ücretsiz geçiş sağlayabilirler." ifadeleri kullanıldı.

YKS’ye girecek öğrenci ve görevlilere toplu ulaşım bedava

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