YKS’ye girecek öğrenci ve görevlilere toplu ulaşım bedava

İstanbul Elektrik Tramvay Tünel İşletmeleri (İETT), 30 Haziran-1 Temmuz tarihlerinde Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) girecek öğrenci ve sınav görevlilerine toplu ulaşımın ücretsiz olacağını duyurdu.
GİSİŞ DÖNÜŞ ÜCRETSİZ
Yapılan açıklamada, "30 Haziran-1 Temmuz tarihlerinde YKS’ye girecek öğrenci ve sınav görevlilerine toplu ulaşım ücretsizdir. Öğrenciler sınav giriş belgelerini, görevliler ise görevli belgelerini göstererek sınava gidiş ve dönüşlerde ücretsiz geçiş sağlayabilirler." ifadeleri kullanıldı.