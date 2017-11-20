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YKY, Nâzım Hikmet'in eserine sansür iddialarına karşı çıktı

Yapı Kredi Yayınları, basındaki Nâzım Hikmet’in 'Yaşamak Güzel Şey Be Kardeşim' eserine sansür uygulandığı yönündeki iddiaları yanıtladı.

20.11.2017 - 16:27
  1. Haberler
  2. Kitap

Yapı Kredi Yayınları, Nâzım Hikmet’in 'Yaşamak Güzel Şey Be Kardeşim' romanına sansür uyguladıkları yönündeki haberlerin asılsız olduğunu belirterek karşı çıktı.

YKY sansür iddialarına, yayınladığı bir metinle yanıt verdi:

90'LI YILLARDAKİ BASKISIYLA AYNI

"Nâzım Hikmet’in Yapı Kredi Yayınları tarafından yayımlanan bütün eserleri, bir önceki yayınevi olan Adam Yayıncılık’ın 90’lı yıllardaki baskılarının aynısıdır. Bu baskılar şair hakkındaki en yetkin çalışmaları yapan Memet Fuat tarafından hazırlanmıştır.

YKY, Nâzım Hikmet'in eserine sansür iddialarına karşı çıktı

ARALIK AYINDA RAFLARDA YERİNİ ALACAK

Bununla birlikte, Yapı Kredi Yayınları yıllar içinde ortaya çıkan yeni kaynaklar ve araştırmalar ışığında şairin bütün eserlerini yeniden gözden geçirmek üzere bir kurul oluşturmuştur. Bu kurulun çalışmaları sonucunda ve farklı basımların incelenmesiyle ortaya çıkan ilk kitap 'Yaşamak Güzel Şey Be Kardeşim', Aralık ayında okuyucularla buluşacaktır.

1964 BASKISI ESAS ALINARAK HAZIRLANDI

Kitabın bu yeni baskısı Sofya’daki Narodna Prosveta Yayınevi’nin 1964 yılında ilk defa Türkçe yayımladığı baskı esas alınarak hazırlanmıştır. Türkiye’nin kültür hayatına, çocuk edebiyatından felsefeye kadar 5 bine yakın başlıkta kitapla yaklaşık 40 yıldır katkı sunan bir yayınevi olarak memleketimizin edebiyat, kültür ve sanat hayatına destek olmak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz."

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