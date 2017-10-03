Yoga nedir

Ruhsal- fiziksel olarak dinlenme ve çeşitli duyuların (çakra) açılmasını sağlamak için yapılan yoga, halk arasında bir çeşit meditasyon olarak biliniyor.

GELENEKLER ÖN PLANDA

Yogada Shramana gelenekleri ve upanishad gelenekleri ön plandadır. Bir uzman eşliğinde yapılması önerilen yoga, stresle başa çıkmak için en etkili yollardan biridir.

HAMİLE BAYANLARIN TERCİHİ OLUYOR

Yogada köprü hareketi, öne eğilme hareketi, üçgen duruş, kartal duruşu gibi basit hareketler yapılabilir. Hamile bayanlar doğum sırasında ve sonrasında doğru nefes alma, stresi azaltma ve doğru duruş için yoga öğreniyor.